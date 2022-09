Kako hudo je s tekmovalko, ki se je zgrudila na poligonu? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Exatlonu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45, smo spremljali še eno razburljivo epizodo, v kateri so se tekmovalci pomerili na tekmi Exaballa, potem pa jih je čakala še prva tekma za obstoj, na kateri se je tekmovalka Triglava nepričakovano zgrudila.

V tretji oddaji Exatlona so tekmovalci ekip Jadran in Triglav pričeli s tekmo karibske košarke oziroma Exaballa. Videli smo veliko napete akcije, med tekmovalci se je tudi zaiskrilo, in Igorja Mikiča v vlogi komentatorja.

Ekipa Jadran je upala, da jim bo zmaga pod koši prinesla nekaj prepotrebne samozavesti, a tudi tu niso imeli sreče, saj je Triglav slavil s 5:3. Rdeča ekipa bo v naslednjih dneh še močnejša, saj so za nagrado dobili zaboj rekvizitov za ciljanje.

Povzetek prve tekme Exaballa:

Zatem je Exatlonovce čakala še ena zelo pomembna tekma. Na poligonu NEO so se namreč pomerili na tekmi za obstoj, ki odloča o tem, katera ekipa bo dva svoja člana poslala v dvoboj za obstanek v šovu. Na izločitvenem dvoboju kot prvi pristane statistično najšibkejši član poražene ekipe, nasprotnika pa mu določi statistično najmočnejši član ekipe.

Voditelj Exatlona Jure Košir je tekmovalcem še pojasnil, da bo v letošnji sezoni za spremembo tekmovanje prvi zapustil moški. Ker so imeli rdeči priborjeno prednost petih sekund na poligonu, je bil to šok predvsem za tekmovalce ekipe Jadran, kjer sta kar dva tekmovalca - Marko in Jaka - bila še brez zmage na tekmah.

V tokratni oddaji smo spremljali le tri dvoboje, ki so bili izjemno napeti, vseeno pa je razburljivo dogajanje na poligonu zasenčil dogodek, ko se je Anamarija Kastelic po zaključku dvoboja na poligonu nepričakovano zgrudila. Ali bo lahko nadaljevala z Exatlonom, bomo izvedeli v nasledji oddaji. Več v videu.

Tekma za obstoj se nadaljuje že v četrtkovi oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.