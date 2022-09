Jasna, Franko in Chorchyp brez dlake na jeziku o Exatlonu

Gledalci in gledalke lahko od ponedeljka do petka ob 19.45 navijamo za modro in rdečo ekipo, ki se na osupljivih poligonih borita za prevlado in obstanek v športnem izzivu Exatlon Slovenija, ob sobotah pa se bo tekmovanju pridružila tudi komentatorska oddaja. V oddaji Exatlon: Brez cenzure bo voditeljica Jasna Kuljaj v družbi Denisa Porčiča – Chorchypa in Franka Bajca komentirala najbolj odmevne dogodke tedna tako na vročih poligonih kot v vili in baraki, Denis in Franko pa bosta razjasnila marsikatero podrobnost iz ozadja tekmovanja ter osvetlila športne dosežke in kikse tekem.

"Gledalcem bi rad pojasnil stvari, ki si jih predstavljajo narobe"

"Skozi komentiranje bi rad gledalcem pojasnili tiste stvari, ki si jih predstavljajo narobe, recimo kako je snemanje dejansko naporno, kako naporno je tudi biti z ljudmi, s katerimi se ne razumeš najbolje in se ne moreš nikamor umakniti. Veliko je takšnih dejavnikov, ki naredijo celotno izkušnjo tako zanimivo kot težko," pravi Franko, ki bo skupaj s Chorchypom poskrbel za neprecenljiv uvid v tekmovanje in življenje športnikov ter tako Jasni kot gledalcem, ki potenje na poligonih spremljajo iz udobja domačega fotelja, pojasnila, kako so stvari videti v resnici.

Kar se zgodi v garderobi, ostane v garderobi

"To, kar govoriš o drugih, pove veliko o tebi," pa pravi Jasna in obljublja, da bo tudi tokrat brez dlake na jeziku, čeprav zatrjuje, da "nikoli ne govori o stvareh, ki bi jih človek rad zamolčal", zato bodo tudi kakšne podrobnosti, ki jih bo pred snemanjem slišala ali videla v garderobi, ostale skrite. Nič pa ne skriva, da bo kot štiridesetletnica navijala predvsem za tekmovalce in tekmovalke, ki so starejši, saj jih najbolj občuduje.

"Starejši tekmovalci so tudi dobra spodbuda za mlade, ki mislijo, da ko si star, se moraš umiriti. V resnici si star takrat, ko pozabiš biti mlad," sklene Chorchyp, ki je bil pravi navdih že v Exatlonu, tudi v komentatorski oddaji pa bo nedvomno poskrbel za marsikateri nasvet o zdravem življenju in premagovanju izzivov.

Komentatorska oddaja Exatlon: Brez cenzure bo na Planetu v soboto ob 19.45.

