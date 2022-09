Pozor: Britanski ljubezenski eksperiment tokrat po zgledu Avstralcev vpeljuje novosti!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka do četrtka lahko na Planetu lahko po Exatlonu spremljate šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Po tem, ko sta tega nazadnje zapustila dva para, jima po isti poti že sledi novih 16 kandidatov, torej 8 parov, željnih ljubezni. Njihova zakonska pot pa bo skozi kamere predstavljena na povsem drugačen način, kakor smo bili vajeni do zdaj.

Nazadnje ste v britanski različici ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled lahko spremljali vzpone in padce dveh parov. Tema zdaj sledi kar 8 novih parov, ki jih torej sestavlja 16 kandidatov, ki si v šovu želijo najti večno ljubezen. Te so strokovnjaki na podlagi znanstvenih raziskav določili v pare, svojega izbranca pa bodo tako, kot je že običajno, prvič srečali pred oltarjem na poroki.

Tokrat pa britanska različica eksperimenta vpeljuje novosti v samo zasnovo in izvedbo snemanja šova. Producenti namreč obljubljajo, da bodo skupne tedne prihodnjih 8 parov posneli v slogu avstralske različice šova, ki ste jo na Planetu lahko že dodobra spoznali. Ta je poskrbela, da sta sinonima za šov Poroka na prvi pogled postali drama in napetosti.

Britanci tako tokrat v življenje parov v eksperimentu vpeljujejo nove aktivnosti. Enkrat tedensko se bodo zakonci namreč na večerji prvič srečevali tudi s preostalimi pari, ki sodelujejo v eksperimentu. Pari pa se bodo vsak teden srečevali tudi na ceremonijah s strokovnjaki. Ena izmed njih bo tudi Charlene Douglas – seksologinja in terapevtka za ljubezenske odnose, pridružila pa se ji bosta še Paul C. Brunson, strokovnjak za povezovanje samskih in pa psihologinja Melanie Shilling, ki ste jo gledalci že lahko spoznali tudi v avstralski različici eksperimenta.

Vse aktivnosti parov, ki so za Britance sicer nove, so v avstralski različici običajno s seboj prinašale zaplete in dramo… Ali bo tudi pri Britancih tako?

