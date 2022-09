Nevesta je med druženjem s prijatelji razkrila, da si želi ločitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka po Exatlonu spremljate šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. V njem ste že lahko spoznali Steph in Jonathana, ki sta se poročila kot prva od dveh novopečenih parov. Že začetek njunega zakona ni bil obetaven, njegovo nadaljevanje pa le še manj.

Poroka Steph in Jonathana v britanski različici šova Poroka na prvi pogled je v gledalcih vzbudila dvom o uspehu zakona že v prvi epizodi. Tej so sledili še medeni tedni, ki so prepad med zakoncema samo še povečali. Zadnjo noč medenih tednov, pred vselitvijo v skupno stanovanje, je Steph namreč razkrila, da ima velike težave s tem, da bi s svojim možem vzpostavila funkcionalno razmerje.

Čudno se je vseliti v skupaj z neznancem, s katerim sva skupaj sicer že preživela teden dni, a vseeno ostaja samo to – neznanec. "Težko mi je, ker sem se na medenih tednih izjemno trudila, a vseeno nisva ustvarila prave povezave. Še bolj težko se mi zdi preživljati 24 ur na dan, 7 dni v tednu z nekom, s katerim se ne razumeš povsem," je priznala. Nato sta poklicala na pomoč tudi strokovnjakinjo, ki jima je razložila, zakaj so bili prepričani, da se dobro ujemata, med tem pa so Steph oblile solze.

Zakonca sta en večer gostila tudi zabavo za ženinove prijatelje in družino, kjer so razglabljali tudi o dnevu finalne ceremonije, na kateri se bosta zakonca morala odločiti, ali bosta ostala poročena tudi v resničnem življenju. Jonathan je priznal, da si želi ostati poročen, Steph pa je priznala, da si želi ločitve, kar je vzelo sapo vsem gostom na zabavi.

Je to njena zadnja odločitev, ali ji morda lahko mož v zadnji epizodi še vedno spodnese tla pod nogami?

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka po Exatlonu. Vsak dan pa si prej lahko ogledate še epizodo najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se od ponedeljka do petka pričenja ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.