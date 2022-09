Ženin s tem darilom ni navdušil ne neveste ne gledalcev

Na Planetu lahko ob 20.45 od ponedeljka do četrtka spremljate šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. V njej ste že lahko spoznali Steph in Jonathana, ki sta bila prva novo poročena neznanca v eksperimentu. Britanski gledalci pa so bili v dvomih, ali bo njun zakon uspel. Spodaj lahko preverite, zakaj.

28-letna medicinska sestra Steph je za moža v britanski različici ljubezenskega eksperimenta vzela 11 let starejšega upravljalca nepremičnin – Jonathana. Kot vsi kandidati sta se tudi onadva prvič spoznala na svoji poroki, zdaj pa bosta skupaj preživela nadaljnjih osem tednov, skozi katere bosta ugotavljala, ali sta stopila v zakon, ki lahko traja za večno.

Britanski oboževalci so že takoj na poroki začeli dvomiti o uspehu njunega zakona. Za prvi rdeč alarm je poskrbel Jonathan. Njegova nevesta je namreč v šovu priznala, da ima težave z zaupanjem, on pa je imel na njuni poroki za pričo žensko. Obenem je priznal, da tudi sicer med njegovimi prijatelji prevladuje ženski spol.

Steph has massive trust issues and they've put her with a guy who hangs out with 10 women regularly? #MarriedAtFirstSight pic.twitter.com/mvUQ0YqbPu — James Croydon (@croydonj) March 20, 2019

Še en trenutek nerodnosti je sledil med samim obredom, saj je nevesta imela težave pri nadevanju prstana. Preostala ceremonija je sicer potekala normalno, tako njuni sorodniki kot prijatelji pa so bili z izbiro strokovnjakov zelo zadovoljni. Gledalcem je dvom vzbudilo samo to, da po njihovem mnenju Steph ni bila videti pretirano srečna.

Za piko na i pa so se gledalci spotaknili še ob prvo Jonathonavo darilo, ki ga je podaril svoji nevesti. To je bila namreč družabna igra Jenga, zaradi katere so gledalci predvidevali, da zakonca čaka dolga in zabavna prva poročna noč. Tudi nevesta je bila ob prejemu darila sprva skeptična, nato pa jo je ženin presenetil s prekrasno ogrlico, ki se je skrivala med kockami.

Po prvi poročni noči sta se zakonca odpravila na medene tedne v špansko Seviljo, kjer pa je nevesta od svojega ženina prejela še drugo darilo. Jonathan je namreč dal zanju izdelati prav posebni majici z napisom in datumom njune poroke, ki ju je označil kot prva pomoč za uspešen zakon. Tudi nad temi Steph ni izkazala posebnega navdušenja.

Kaj pa u uspehu novopečenih zakoncev mislite vi? Morebiti slab začetek pomeni dober konec?

