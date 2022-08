Za ta lepotni poseg se je odločil britanski ženin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, ste že lahko dodobra spoznali ženina Benjamina, ki je v šovu poročen s Stephanie. Želja po tem, da bi našel dekle svojih sanj, pa ga je pripeljala tudi do odločitve za lepotni poseg.

Britanca Benjamina lahko na Planetu spremljate v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. V njem je za ženo vzel štiri leta mlajšo Stephanie. Benjamin se je v britansko različico ljubezenskega eksperimenta odpravil z željo, da bi po vseh razočaranjih v preteklih zvezah končno spoznal ljubezen svojega življenja. To pa ni bilo njegovo edino dejanje, s katerim je želel uresničiti to željo.

Britanski ženin se je namreč zaradi tega odločil tudi za lepotni poseg. Odpravil se je na kliniko v Manchesterju, kjer je bil deležen presaditve lasišča. Kirurg mu je presadil tri tisoč las na sprednji del lasišča, s čimer si je zakril prve znake plešavosti. "Želim si spoznati pravo osebo in mislim, da mi bo ta lepotni poseg pri tem pomagal," je svojo odločitev pojasnil Benjamin.

Dodal je še: "Verjamem, da dobro počutje in samozavest delujeta kot magnet za dobre priložnosti v življenju. Vem, da bom zaradi gostejše pričeske videti mlajši. Najprej moraš namreč imeti rad sebe, šele nato te ima lahko rad nekdo drug."

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo ga ima trenutno rada njegova žena Stephanie. Njun odnos se postopoma razvija, pri čemer pa se srečujeta tako z dobrimi kot slabimi trenutki. Trenutno sta z izbiro strokovnjakov oba zadovoljna, skrbi jima povzroča samo to, da je njun tempo življenja monoton in da se Benjamin svoji ženi zelo počasi odpira. Le kaj se jima bo dogajalo v današnji epizodi?

