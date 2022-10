Bo zanjo opustil svojo kariero in se z druge celine preselil nazaj domov?

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga lahko od ponedeljka do četrtka spremljate na Planetu, po koncu oddaje Exatlon, so zakonci obiskali družine njihovih partnerjev, kar je pri marsikaterem paru sprožilo razne polemike in vprašanja glede skupne prihodnosti − tudi pri Marilyse in Frankyju, kjer bi se ženin moral, da bi zakon uspel, preseliti iz Dubaja v rodno domovino.

Franky in Marilyse sta sicer najstarejša zakonca izmed vseh, ki so še prisotni v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, a se kljub temu nista izognila srečanju s partnerjevo družino. Marilyse je tako po poroki v včerajšnji epizodi ponovno srečala Frankyjevo mamo, ki se je snidenja zelo razveselila.

Med kosilom je Frankyjeva mama tudi vprašala, kako sta zakonca preživljala pretekli čas. Marylise ji je brez zadržkov priznala: "Občasno je bilo težko, ampak sva tudi to izpeljala." Ženinova mati je nato poudarila, da se vsak par znajde v taki situaciji. Marilyse je nato potarnala, da je mož včasih malo trmast, tašča pa ji je odvrnila: "To je dobil od mene, priznam."

Franky, ki sicer že 15 let živi v Dubaju in ima tam že razvit posel, je nato mami omenil, da ga v zakonu čaka sprejetje ključne življenjske odločitve: "Ker ima Marylise otroke, zato več kot očitno ne more priti v Dubaj, kar je v meni spodbudilo misel, da bom moral sprejeti odločitev o vrnitvi domov." Mama si je to želela slišati, kar je tudi iskreno priznala: "To bi mi polepšalo dan, saj se k meni ne bi vrnil le sin, dobila bi tudi krasno snaho."

Franky, ki je obenem tudi bivši vojak, živi v Dubaju že 15 let, kjer vodi uspešni posel, povezan s trenerstvom moči, vztrajnosti, boksom, usposablja pa tudi MMA-borce. Bo Franky zmožen opustiti svoj uspešen posel in se preseliti k Marylise ter s tem izjemno osrečiti še mamo? Ali je na kocki preveč?

