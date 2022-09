Šok za nevesto: Njen mož je pred šovom pisal drugi udeleženki

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka po koncu oddaje Exatlon, so se ženini in neveste ločeni zbrali na druženju. Medtem ko so se moški sproščeno zabavali, pa je žensko druženje zaznamovala izjava kandidatke Morag, ki je Amy povedala, da ji je pred vstopom v šov na socialnih omrežjih pisal njen mož Joshua.

Ženini in neveste so se v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo v včerajšnji epizodi zbrali na ločenem druženju. Moški so sproščeno uživali ob dobri hrani in pijači ter se vmes zabavali in odgovarjali na različna vprašanja, pri čemer je vsak kandidat razkril kar nekaj zanimivosti o sebi.

Ženske so se sprva igrale igrico "Še nikoli nisem", ob tem pa je vsaka navedla eno stvar, ki naj je ne bi storila, v kolikor pa so to stvar že naredile, so morale nekaj spiti. Druženje je sprva potekalo v prijetnem vzdušju, ki pa ga je prekinila izjava Morag. "Opravičujem se, ampak nekaj moram razkriti, četudi me skrbi, da bi ena izmed vas postala paranoična," je začela.

Morag je Amy razkrila, da ji je njen trenutni mož pred šovom na socialnih omrežjih pisal in všečkal njene fotografije. Foto: Printscreen Vse so bile v pričakovanju, skrbelo jih je, kaj bo povedala, Morag pa je nadaljevala: "Amy, resnično mi je žal, ampak na neki točki bi se to zagotovo razvedelo, zato ti bom to povedala danes. Lansko leto me je tvoj mož Joshua dodal na socialnih omrežjih, mi večkrat poslal sporočilo in všečkal veliko mojih fotografij."

Amy ji je na to odvrnila samo: "Saj sploh nisi njegov tip ženske." Morag je samo skomignila z rameni in dejala: "Oprosti. Nisem hotela omenjati tega, saj nisem želela, da bi bila zaskrbljena. Svojemu možu sem to povedala že na začetku. Je to Joshua tebi omenil? Je bil iskren s teboj?" Amy je to zanikala.

Morag je nato dejala, da je verjetno pisal veliko ženskam, ona pa je bila očitno samo ena izmed njih. Amy je ob tem samo zmedeno pogledovala, Morag pa je na samem priznala: "Upam, da to med menoj in Amy ne bo postalo jabolko spora. Njima z Joshuo namreč želim uspešno razmerje, vseeno pa mislim, da bi moral biti on z Amy iskren glede tega, kar pa ni bil."

Le kakšen ogenj bo med Joshuo in Amy s to iskrico zanetila Morag? Pare namreč že nocoj čaka skupna večerja, na kateri bo Joshua Morag povprašal o njenih namenih, ki so bili povod za to razkritje. Kaj bo na to pred vsemi odvrnila Morag? Ne zamudite nocojšnje oddaje, ki bo spet napeta kot struna!

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka takoj po koncu oddaje Exatlon, ki se začne ob 20.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.