Šokantno: Kandidatka prisiljena zapustiti šov, čemur je sledilo še razkritje o prevari in …

Dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka po koncu oddaje Exatlon, je zaznamovala prva skupna ceremonija mladoporočencev. Eno nevesto so zaradi njene agresivnosti strokovnjaki poslali domov, eden od kandidatov pa je razkril, da se je poljubil z ženo drugega in predlagal celo zamenjavo parov!

Po poroki in medenih tednih mladoporočencev so se ti v britanski različici ljubezenskega eksperimenta udeležili prve skupne večerje. Na njej je za dramo poskrbela Nikita, ki je pričela kričati na Jordona, ki se je na medenih tednih grdo obnašal do Nikitine prijateljice Alexis. Ostrim komentarjem pa ni ušel niti njen mož. Dogajanje pa se niti po ugasitvi kamer ni umirilo, kvečjemu stopnjevalo.

Strokovnjaki, ki so budno spremljali celotno dogajanje, so tako na prvi skupni ceremoniji, ki je sledila po prvem druženju kandidatov, najprej predse poklicali Nikito in Anta. Nikito, ki je bila po besedah strokovnjakov zelo agresivno naravnana na prvi skupni večerji, so zaradi tega poslali domov. Oba z njenim možem Antom sta se tako od nadaljevanja eksperimenta poslovila.

To pa ni bil edini dogodek, ki je pretresel vse udeležence na skupni ceremoniji. Kot zadnji par sta pred strokovnjake sedla še Jordon in Alexis, ki sta se že od samega začetka soočala z ovirami v odnosu. Jordonu je prekipelo zlasti na medenih tednih, ko je njegova žena Alexis preklinjala kot star Turek, Alexis pa je bila žalostna, odkar ji je mož iskreno povedal, da ni njegov tip ženske.

V solzah je enkrat celo vstala s kavča, saj naj bi Jordon lagal o preteklih dogodkih. Naposled se je le vrnila, strokovnjakom pa je razkrila, da si želi zapustiti šov. Pri razkrivanju Jordonove odločitve pa se je zataknilo. S celotno ekipo je na ceremoniji namreč delil dogodek, ki se je zgodil po prvi skupni večerji.

"Po koncu večerje sva se z Megan (nevesto kandidata Boba) pogovarjala in se tako ujela, da sva se na koncu tudi poljubila," je razkril. To je vse šokiralo, prevarani Bob in Alexis pa sta prva planila v solze. Jordon je situacijo še bolj začinil s tem, ko je razkril, da bi v eksperimentu rad ostal, saj si želi dodatno zbližati z Megan.

Njegove izjave se pretresle tako strokovnjake kot preostale udeležence šova. V jok je spravil Roba, Alexis in na koncu tudi Megan. Strokovnjaki so njegovi želji odločno nasprotovali in tudi Alexis in Jordona poslali domov. Tja je potem, ko je izvedel za prevaro, želel oditi tudi Bob. Vseeno je, ko se je umiril, dal Jordonu roko in se mu zahvalil, da je bil vsaj iskren glede svojih namenov že na samem začetku.

Rob je bil povsem iz sebe, na koncu pa mu je sledila še Megan, ki se je po koncu ceremonije povsem zlomila in pokazala, da več kot očitno prevaro obžaluje. Ali si bosta z njenim možem Robom v šovu opomogla ali se je s tem dogodkom med njima zgradil zid, ki ga bo nemogoče preplezati?

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo