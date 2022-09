"Bližam se temu, da bom čisto obupal" #video

V oddaji Exatlon, ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 20. uri, so se tekmovalci merili na tekmi za prednost. Po tesni končnici so spet slavili člani ekipe Triglav, kar je med fanti v modri ekipi povzročilo veliko slabe volje. Boris je priznal, da zaradi svojih skromnih rezultatov počasi izgublja voljo do tekmovanja.

Na soparno dopoldne so se tekmovalci zbrali na tekmi za prednost. Zmagovalci na poligonu Jekleni spust so se lahko nadejali na tekmi za obstoj enega od treh bonusov. Čeprav so člani ekipe Jadran Juretu zagotovili, da so pripravljeni na nove zmage, je praksa zavila malce po svoje. Prve tri dvoboje je namreč dobila ekipa Triglav.

Nato so modri stisnili zobe in nasprotnike že skorajda ujeli. Za to so bila najbolj zaslužna njihova dekleta. Priborila so tri od štirih zmag. Rezultat? 5:4 za Triglav. Vse je že kazalo na izenačen boj do samega konca, a so se člani Triglava zbrali in razliko znova povečali, tokrat kar na 9:5.

Sledilo je novo vstajenje Jadrana. Dve zaporedni zmagi sta jih znova vrnili v igro. Zadnjo zmago, svojo že tretjo tisti dan in odločilno za zmago svoje ekipe, je Triglavu priborila neverjetna Lina. Vroč dan ob reki Chavon se je tako končal z rezultatom 10:7.

Prednost na tekmi za obstoj so tako dobili že tako močni člani ekipe Triglav. Med tremi zvezdami, ki so bile na razpolago, so izbrali zvezdo, pod katero se je skrivala prednost, ki pomeni eno oviro manj na zelo pomembni naslednji tekmi za obstoj.

Še en poraz modrih je močno prizadel Borisa, ki je razočaran tako nad svojimi predstavami kot tudi nad svojim prispevkom na poligonih. Kaj je ob tem povedal, si lahko pogledate v zgornjem videu.

