Vse najboljše, Jutro na Planetu #video

Za ekipo oddaje Jutro na Planetu je več kot 200 oddaj, z vami so vsak dan že natanko leto dni. So prvi, ki vam na naši televiziji voščijo dobro jutro, še preden spijete prvo jutranjo kavo.

Spoznajte jih še bolj osebno in poglejte, kaj so za vas pripravili ob prvi obletnici. Kako je videti njihovo delo, kdo so obrazi televizije za kamero in kako poteka delo v režiji, je v živo danes preverila naša Suzana Kozel. Po našem Planetu se lahko sprehodite v zgornjem videu.

Vsi trije voditelji oddaje Jutro na Planetu so v televizijski dnevni sobi obujali spomine na preteklo leto. Petkova voditeljica oddaje Manja Stević je najbolj ponosna na svojo rubriko Življenje v rožnatem, s katero je želela gledalcem ponuditi novo frekvenco po koronskem življenju in v kateri gosti navdihujoče ljudi.

Suzana Kozel se rada spominja decembrskega srečanja s predsednikom države, ko ji je za nekaj minut prepustil predsedniški stol. Taiji pa nikoli ne bo pozabil, da je imel priložnost v rokah držati zlato olimpijsko medaljo, zato so nanj največji vtis naredili športniki.

Z nami je bil Jure Galičič, ljubiteljski kuhar, ki je poskrbel za okusen zajtrk. Videočestitke pa so nam poslali tudi znani Slovenci in Slovenke. Naše občinstvo je na koncu oddaje nagovorila tudi nova odgovorna urednica, nekdanja Planetova novinarka Anja Markovič, ki se že nadeja novih zgodb in oddaj v prihodnosti.

Jutro na Planetu, vsak delovnik ob 8. uri na Planetu. Ob sobotah ob 8. uri pa si oglejte vse zamujene trenutke tedna.

