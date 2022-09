Konec tedna nogomet na Planet 2 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prenos ženske nogometne lige Triglav zdravje že to soboto na Planet 2. Spremljali bomo prenos med ŽNK Ljubljana in ŽNK Olimpija Ljubljana.

31. sezona ženske nogometne lige, ki se letos imenuje Ženska nogometna liga Triglav Zdravje, je v polnem teku. Pomurje in Olimpija imata tudi tokrat najvišje cilje v tekmovanju. Prejšnja sezona je bila, kar zadeva boj za prvaka, zelo izenačena, na vrhu sta oba favorita končala točkovno poravnana. Vendar so Pomurke na zadnji tekmi brez golov osvojile že deveti naslov državnih prvakinj. Letos je cilj še deseti naslov. V oddaji Jutro na Planetu smo gostili članici Ženskega nogometnega kluba Ljubljana, Pamelo Begić in Tjašo Tibaut, ki sta nam razložili, ali bomo dočakali žensko profesionalno pogodbo tudi v slovenski ligi.

Prva ženska nogometna liga za članice se je začela z državnim prvenstvom v sezoni 1992/1993. Takrat so prvakinje postale nogometašice Krima. Nato se je v dobrih 30 letih zasedba ženskih ekip v prvoligaški konkurenci precej spreminjala. Vendar izkušene reprezentantke Slovenije, ki svoj kruh služijo v tujini, menijo, da je prostora za napredek v slovenskem ženskem nogometu še veliko.

Ženski klubski nogomet bo po novem tudi bolj prisoten na naši televiziji. Ob Pomurju in Olimpiji bodo v ligi tekmovali še Ptuj, Radomlje, Cerklje, Krim, Primorje in Ljubljana. Slednja naj bi bila najbližje glavnima favoritoma tekmovanja.

V soboto na Planet 2 ne zamudite ŽNK Ljubljana − ŽNK Olimpija Ljubljana ob 16.uri.

