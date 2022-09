Presenečenje: V eksperiment sta se kot par vrnila ta dva kandidata

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka spremljate po oddaji Exatlon, sta se v ljubezenski eksperiment dva kandidata vrnila kot nov par in s tem šokirala vse. Tako gledalce kot kandidate na drugi skupni večerji.

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta, ki tokrat v nekaterih pogledih sledi avstralski različici, smo bili lahko že na prvi skupni večerji priča eksploziji čustev. Ant, ki je bil sprva poročen z Nikito, je bil zaradi agresivnosti nekdanje žene prisiljen eksperiment zapustiti že na prvi ceremoniji.

Na drugi strani pa je ista usoda doletela tudi Alexis, ki je bila sprva poročena z Jordonom, a je eksperiment prav tako zapustila že na prvi skupni ceremoniji, kjer je njen takratni mož želel z njo ostati samo zato, da bi lahko vmes odkrival razmerje z Megan – ženo drugega kandidata Boba, s katero sta se po prvi skupni večerji tako ujela, da sta si podelila tudi poljub.

Na prvi skupni večerji pa iskrice niso zažarele samo med Megan in Jordonom, ampak sta se v teku celotnega dogodka s pogledi in besedami zapeljevala tudi Alexis in Ant. Po odhodu iz šova je Alexis Anta poklicala, da bi z njim delila podatek, da je za njim tudi ona zapustila eksperiment, obenem pa je med klicem izpostavila, da si želi v eksperiment vstopiti skupaj z njim. Ant, ki je začutil njuno povezanost, se je s tem strinjal in nekdanja oziroma prihodnja kandidata sta svojo prošnjo naslovila na strokovnjakinjo Mel Schilling.

Zakonca sta se z njo sestala in jo prosila, ali se lahko vrneta v eksperiment, saj čutita medsebojno naklonjenost, ki je pri prejšnjih partnerjih (Jordonu in Nikiti) nista. Strokovnjakinja jima je sprva dejala, da se mora o končnem odgovoru na njuno prošnjo posvetovati še z drugima dvema strokovnjakoma v šovu. Opomnila pa ju je: "Če se bosta vrnila v eksperiment, ne bosta poročena, ampak bosta samo običajen par, ki hodi na zmenke."

To ju ni odvrnilo od odločitve, obenem pa sta prepričala tudi vse strokovnjake v britanski različici eksperimenta, saj sta se ga naposled le lahko ponovno udeležila, svoj prihod pa sta preostalim kandidatom oznanila na drugi skupni večerji. Nad njunim povratkom so bili presenečeni vsi, predvsem pa Megan, ki po tem, ko se je poljubila z Alexisinim nekdanjim možem, ni ravno vedela, kako se bosta razumeli z Alexis.

Na drugi skupni večerji sta se o vsem pogovorili in videti je bilo, da zamer med njima ni. Ali bo to držalo tudi vnaprej ali se bodo stare zamere še pogrevale?

Kaj pa lahko pričakujemo pri novem paru? Sta našla srečo v nesreči in s tem ljubezen svojega življenja ali bosta z vstopom v eksperiment razočarana že drugič?

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka po epizodi najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se od ponedeljka do petka pričenja ob 20.00! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.