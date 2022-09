Pri Triglavu kljub zmagi tekle solze #video

Zaradi zmage na tekmi za prednost so člani Triglava v prvem krogu tekme za obstoj imeli oviro manj na poligonu. Upoštevajoč prednost ali ne, rdeči so že na samem začetku napadli silovito. Prve tri točke so šle tako k njim. Častno prvo zmago za Jadran je osvojila Rozi. Vendar so drugi člani njene ekipe zamujali na poligonu, imeli veliko težav pri premetanki in tudi pri metanju na koše.

Sledile so še štiri zmage rdečih, ko je drugo točko večera za Jadran in zase osvojila Rozi. Rezultat: 7:2 za Triglav. Do konca tekme so se zmagovalci izmenjevali, a dodatni dve točki za Jadran, ki sta ju prav tako prispevali dekleti, nista zadostovali za zmago. Zadnjo točko za Triglav, svojo drugo, je prispeval Teo. Z rezultatom 10:4 je postalo jasno, da bo Jadran na tokratnem izločitvenem dvoboju imel vsaj enega svojega člana.

Voditelj Jure Košir je na ceremoniji razglasil statistično najslabšega moškega člana ekipe Jadran, in Aleš je imel prav − njegov odstotek je bil najnižji. Pri ekipi modrih bodo svojo drugo priložnost, da zadržijo vse člane ekipe v tekmovanju, iskali že na naslednji tekmi za obstoj. Na tej poti pa imajo le eno prepreko− motivirane in močne Triglavane.

A tudi Triglavani niso tako zelo razigrani, kot bi lahko sklepali z njihovih predstav na poligonih. Po treh tednih v Exatlonu, kjer nimajo nobenih stikov s svojimi najbližjimi, nekatere že močno najeda domotožje, zato jih pogosto premagajo solze. Kaj so o tem povedali, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

