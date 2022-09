Tekmovalec poligon končal okrvavljen

V oddaji Exatlon, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri, tekmovalce čaka nadvse pomembna tekma – prva tekma za obstoj. Toda tokratni vodni poligon do tekmovalcev ne bo nič kaj prizanesljiv in tako ga bo eden od tekmovalcev končal okrvavljen.

Po slabšem zaključku tedna, ko je ekipa Triglav izgubila obe tekmi za obstoj, so se rdeči pobrali in dobili obe tekmi v tem tednu. Boljši so bili na tekmi za vilo in na tekmi za prednost. Ekipa Jadran zato že čuti pritisk pred nocojšnjo tekmo, ki se bo odvila na poligonu Rumena podmornica.

Odločeni so, da bodo na nocojšnji prvi tekmi za obstoj dali vse od sebe. Ta teden so na udaru fantje, ki se bodo v primeru poraza za obstanek v šovu morali spopasti v izločitvenem dvoboju.

Luka Burja je na poligonu potreboval zdravniško pomoč.

Da bodo fantje obeh ekip nocoj šli dobesedno na glavo, je dokazal tudi tekmovalec Jadrana Luka Burja, ki je tekmo končal okrvavljen, potreboval pa je tudi pomoč zdravniške službe.

Kako je prišlo do poškodbe in katera ekipa je slavila na prvi tekmi za obstoj v tem tednu, lahko preverite v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.