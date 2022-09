Exatlon: Zaradi orkana so morali evakuirati ekipo iz barake #video

Orkan Fiona je oplazil tudi prizorišče snemanja Exatlona, spremljala sta ga močnejši dež in veter, ki je pustil posledice predvsem na lokalni infrastrukturi, poškodovani pa so tudi nekateri poligoni. Vsi tekmovalci so na varnem v hiši, saj so v hišo premestili tudi ekipo, ki trenutno biva v baraki. Zaradi vremenskih razmer je produkcijska ekipa sprejela vse potrebne ukrepe za varnost vseh tako pred kot za kamero.

Foto: Planet TV

Da so trenutne vremenske razmere zelo drugačne od tistih, ki jih sicer vidimo ob spremljanju Exatlona, nam je v videu pokazal tudi voditelj Jure Košir.

"Lahko vidite, kakšno je stanje tukaj v Dominikanski republiki, prav na naši lokaciji. Jaz sem že veliko doživel v vremenskih razmerah, ampak česa takšnega pa še ne. Ta noč je bila grozna. Sto petdeset kilometrov na uro je pihal veter, lomil drevesa in skoraj razbijal okna. Zalilo nam je že hiše. Situacija je vsekakor neugodna v tem trenutku, ampak rad bi povedal, da smo vsi v redu, za varnost je poskrbljeno, imamo super asistenco, tudi tekmovalci, tekmovalke so vsi v redu. Včeraj smo evakuirali ekipo in jih pripeljali v varno hišo. Ja, ampak to mora miniti. To je tropski pojav, ki se dogaja. Je pa kar neugodno, moram reči." Več v zgornjem videu.

