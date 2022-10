Nepričakovano dejanje ženina bo to zaključno ceremonijo zapisalo v zgodovino šova

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo so na prvi zaključni slovesnosti zapustili Matt in Daniel ter Franky in Marilyse. V precepu sta gledalce pustila Amy in Joshua, katerih zaključna slovesnost je bila s koncem oddaje prekinjena na polovici. Šele včeraj je bilo znano, da tudi onadva eksperiment zapuščata kot par.

Zaključna ceremonija pa je čakala še Morag in Luka ter Tayah in Adama. Tudi zadnji štirje so pred samim obredom preživeli en teden ločeno, kar jim je omogočilo, da so lahko sami pri sebi razmislili, ali bodo eksperiment zapustili v razmerju ali samski.

Prva sta si končni zaobljubi izmenjala Luke in Morag. Zakonca sta imela na svoji poti kar nekaj padcev, ki pa niso prevladali nad vzponi, saj sta se odločila, da se v resnično življenje vrneta skupaj. Zaključni obred pa je nato čakal še Tayah in Adama, ki sta bila glavna krivca za to, da se bo o tej slovesnosti govorilo še dolgo časa.

Prva je svojo končno odločitev razkrila Tayah: "Mislim, da v tebi nisem našla samo moža, ampak sorodno dušo in najboljšega prijatelja. Dokazal si mi, da sorodne duše res obstajajo, ti pa si resnično moja. Ljubim te in komaj čakam na skupno življenje s teboj." Nato ji je svojo zaobljubo prebral še Adam: "Četudi je bil eksperiment za naju skoraj popoln, sem imel zadnje čase občutek, da nekaj manjka. To me je žrlo in nisem znal najti pravega trenutka, da bi ti to povedal. Vse do danes."

Adam je nato poskrbel za veliko presenečenje gledalcev, predvsem pa je zelo presenetil Tayah, saj je pokleknil in pred izbranko odprl šatuljo s prstanom. "Se boš poročila z menoj?" jo je vprašal, Tayah pa so oblile solze sreče. Za trenutek je ostala brez besed, nato pa je Adama vprašala samo, ali je resen. Adam je prikimal, Tayah pa ga je močno objela in mu namenila koš poljubov.

To je bila ena redkih zaključnih slovesnostih, na kateri smo bili v zgodovini ljubezenskega eksperimenta priča zaroki dveh kandidatov.

Strokovnjaki so torej v britanskem šovu sestavili kar pet parov, ki iz eksperimenta odhajajo skupaj. Kako pa se bodo znašli z izzivi, ki jim jih bo prineslo resnično življenje? Odgovor na to lahko izveste že danes, ko se bodo več tednov po koncu snemanja pari ponovno sestali s strokovnjaki in razkrili, ali so še skupaj ali ne.

