Poškodba je bila prehuda: tekmovalka je morala zapustiti Exatlon #video

V Exatlonu sta se ekipi Triglav in Jadran na poligonu Rumena podmornica pomerili na tekmi za prednost. Še preden so lahko začeli dvoboje, je voditelj Jure Košir tekmovalcem sporočil, da se ena od tekmovalk žal mora posloviti od bitke za 50 tisoč evrov.

Po dnevu negotovosti so tekmovalci le izvedeli, da je njihova naslednja preizkušnja tekma za prednost. Zmagovalna ekipa si je lahko obetala nekaj prednosti na prvi tekmi za obstoj.

A ceremonija se je začela s slabo novico. Poškodba, ki jo je Maja staknila kmalu po prihodu v Exatlon, se je izkazala za prehudo za nadaljevanje tekmovanja. Rdeči, ki jim deklet že tako primanjkuje, so ostali s tekmovalko manj. Slovo je bilo spet zelo čustveno. Več v zgornjem videu.

Rumena podmornica je odmevala od bojnih krikov tekmovalcev. Oboji so napovedovali zmago. In res, vsaka od ekip je pobrala po eno uvodno zmago. Vse je kazalo na izenačeno in napeto tekmo, a triglavani so bili odločeni zmagati. Bolje so razbijali zvezde na ploščicah, si zapored priborili še štiri zmage in povedli s solidno prednostjo 5:1.

Sledil je protinapad modrih. Kot da se je v njih nekaj premaknilo, hitreje so premagovali poligon in začeli so bolje meriti. Naslednjih pet zmag je šlo njim. Rdeči so zapravili vso prednost in pri rezultatu 6:5 zaostajali za točko.

Toda preobratov za ta večer še ni bilo konec. Triglavani so se pobrali in osvojili naslednje štiri dvoboje. Set žogo so dosegli pri rezultatu 9:6. Modri se še niso predali. Burja je domov pripeljal še eno točko, nato pa jim je zmanjkalo moči. Triglav je osvojil tekmo za prednost z 10:7.

Na sklepni ceremoniji je postalo jasno, da bodo člani Triglava prvi krog tekme za obstoj imeli en rekvizit za ciljanje več, člani Jadrana pa za odtenek več možnosti, da izgubijo še enega člana.

