Karolina po prepiru: "Mislim, da se nimam za kaj opravičevati"

Po tekmi za vilo je bilo vzdušje v baraki precej napeto. Prišlo je do razgretega dialoga med Andrejo in Karolino. Andreja je Karolini očitala, da se obnaša zelo sebično in da s svojo slabo voljo neugodno vpliva na ostale člane ekipe. Tudi dan kasneje dekleti še vedno nista uspeli razčistiti med sabo in zakopati bojne sekire.