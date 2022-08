Britanski gledalci so bili nad tem dejanjem neveste zgroženi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, sta se Richard in Harriet včeraj vselila v skupno stanovanje. Richard je s seboj pripeljal tudi svojo psičko. Harrietin odziv na novo sostanovalko pa je sprožil buren odziv med britanskimi gledalci.

V britanski različici ljubezenskega eksperimenta je Richarda in Harriet po medenih tednih čakala nova prelomnica v njunem zakonu. Vselila sta se namreč v skupno stanovanje. Harriet pa je bila ob tem postavljena pred še en izziv. V svoje stanovanje je namreč morala sprejeti tudi Richardovo psičko Merlin.

Harriet je priznala, da nad tem ni navdušena, kar je tudi pojasnila: "Sama imam raje mačke." Psičko sta zakonca tako zaprla v kletko, da bi zavarovala pohištvo v njunem novem domu, nad čemer pa so bili britanski gledalci zgroženi. To je Harriet samo podkrepila z vidno nenaklonjenostjo psički, saj se je zmrdovala ob tem, ko je prijemala njene igračke.

Britanska nevesta je po prihodu psičke vidno kazala svoje nezadovoljstvo. Foto: Printscreen

Uporabniki družbenega omrežja Twitter so postregli z veliko negativnimi komentarji. "Loči se od nje, Merlin je zaprla v kletko. Kakšna ženska je to?!" ali pa: "Ne vem, kakšna oseba je zmožna ignorirati krasnega koker španijela zaprtega v kletki v kotu dnevne sobe, ampak prepričan sem, da s tako pošastjo ne bi nikoli mogel biti poročen," in še bi lahko naštevali.

Marsikateri oboževalec je šov označil tudi za farso, saj se jim zdelo nepredstavljivo, da so strokovnjaki združili osebo, ki ima rada pse, z osebo, ki ima raje mačke. "Kdo je mislil, da sta ti dve osebi kompatiblni?!" je bil le še eden izmed mnogih komentarjev na Twitterju.

To je bil torej eden od padcev v zakonu Richard in Harriet, ki vstopata še v zadnje tedne eksperimenta. V nocojšnji epizodi ju bo čakala tudi sklepna ceremonija, na kateri se bosta morala odločiti, ali bosta ostala skupaj ali ne. Je bil ta padec preveč ali ju v zadnjih tednih čaka toliko vzponov, ki bodo prevagali tehtnico v pravo smer?

Šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45!

