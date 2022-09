Pred vsemi lepotnimi posegi je nevesta izgledala tako. Bi jo prepoznali? #foto

Šestindvajsetletna Nikita, ki se ukvarja s prodajo, je v britanski različici ljubezenskega eksperimenta za moža vzela dve leti starejšega Anta, direktorja poslovnega razvoja. Po prijavi v šov so debate o njeni transformaciji naslovili tudi producenti šova, v nadaljevanju pa vam tudi mi razkrivamo, katerih posegov se je novopečena britanska nevesta poslužila in kako je izgledala pred njimi.

Že samo ob ogledu njenega Instagram profila je mogoče opaziti, kako na hitro se je Nikita povsem spremenila. Pridobila je na ženstvenih oblinah, njene obrazne poteze so bistveno izrazitejše in polne, prav tako pa so videti precej večje tudi njene ustnice. V splošnem je cel njen obraz videti precej bolj definiran, kot je bil nekaj let nazaj.

Katerih lepotnih operacij se je Nikita tako več kot očitno poslužila?

Novopečena britanska nevesta si je dala povečati prsi, popraviti nos, poslužila pa se je tudi liposukcije in povečanja ter dviga zadnjice. Popravila si je tudi svoje zobe, kljub vsemu pa je zatrdila: "Vseeno nisem še ena plastična barbika. Z operacijami sem samo poudarila svojo lepoto."

Vseh teh operacij pa se je Nikita poslužila že pred udeležbo v šovu, kar je tudi pojasnila: "Nisem želela dobro izgledati samo zase, ampak tudi za bodočega moža." Zanj je strokovnjakom postavila kar nekaj pogojev: "Želim si, da bi bil mišičast, visok, porjavel in z dentalno urejenim nasmehom."

Strokovnjaki so jo tako združili z Antom, vendar ga nevesta ni sprejela z odprtimi rokami, saj je bila prepričana, da strokovnjaki niso upoštevali njenih želja. Bo zmogla to prekositi ali bo obupala že po uvodnih tednih? Vse to in še več izveste z ogledom epizod šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki bodo na Planetu ponovno predvajane od ponedeljka naprej!

