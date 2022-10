Šokirana sprejela težko odločitev, nato so jo premagale solze #video

V Exatlonu je za tekmovalci še druga tekma za obstoj, na kateri je slavila ekipa Jadran, kar pomeni, da bomo v petek spet spremljali modro-rdeč izločitveni dvoboj. Statistično najboljša tekmovalca preteklega tedna Tea in Nežo je tokrat presenetil voditelj Jure Košir, ki jima je povedal, da morata odločitev o drugem dvobojevalcev sprejeti takoj. To je povzročilo kar nekaj grenkih čustev med tekmovalci v obeh ekipah.

Pred tekmovalci je bila druga tekma za obstoj. Vprašanje večera je bilo, kdo se bo pridružil Risu v izločitvenem dvoboju. Pred tekmo sta bili obe ekipi bojevito razpoloženi in napovedovali zmago.

Za dodatno spodbudo sta ekipi s sabo prinesli tudi svoji maskoti: rdeči Aljaža, modri pa Super Jadrana, ki naj bi jim v prihodnje pomagala lažje premagovati nasprotnike. Zdelo se je, da imata maskoti povsem enakovredno moč. Prvo zmago so si priborili člani ekipe Triglav, druga je šla v roke Jadrana. Zmage sta si ekipi izmenjevali vse do rezultata 3:2, ko je bil v prednosti Triglav. Takrat pa so modri le "pritisnili na plin". Priborili so si kar pet zaporednih zmag in povedli s 7:3.

Triglavani se, kot običajno, niso pustili. V naslednjih šestih dvobojih so petkrat zmagali in tako izenačili rezultat na 8:8. Naslednja dva dvoboja sta prinesla odločilni točki za zmago modrih, morda tudi po zaslugi Super Jadrana. To je pomenilo, da bomo znova gledali izločitvena dvoboja znotraj ekip, nato pa še odločilnega, po katerem bo poraženec moral zapustiti Exatlon.

Že pred tem je bilo jasno, da bosta šla v interni izločitveni dvoboj statistično najslabša tekmovalca: Boris pri Jadranu in Angel pri Triglavu. Nalogo, da izbereta njuna nasprotnika na internih izločitvenih dvobojih, sta dobila najmočnejša člana ekip.

Pri Triglavu je bil to Teo in pri Jadranu novinka Neža. Oba sta bila prepričana, da imata za sprejetje te težke odločitve vsaj en dan časa. A voditelj Jure Košir je poskrbel za veliko presenečenje, saj je odločitev od obeh zahteval takoj.

Videlo se je, da Neža in Teo na to nista bila pripravljena in sta le s težavo argumentirala svoji odločitvi in še težje izgovorila izbrani imeni. Teo je izbral Jana, Neža pa Marka. Izbrana dvobojevalca nad tem, da se bosta morala spet boriti za obstanek v šovu, razumljivo nista bila preveč navdušena, zato je bilo Neži in Teu ob tem še težje.

Čeprav so ju preostali tekmovalci tolažili, da sta imela res nehvaležno vlogo in morala sprejeti hitro in težko odločitev, ju je to vidno mučilo tudi po prihodu v vilo oziroma barako. Nežo so ob premlevanju dogodkov nekajkrat celo premagala čustva. Več v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

