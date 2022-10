Modri bodo imeli v izločitvenem dvoboju vsaj enega tekmovalca #video

Po zmagoslavju na mednarodni tekmi so tekmovalci spet oblekli rdeče in modre drese ter se pomerili na prvi tekmi za obstoj. Na izenačeni tekmi je imela nekoliko bolj srečno roko ekipa Triglav, kar pomeni, da bodo modri imeli v izločitvenem dvoboju v petek vsaj enega predstavnika.

Fantje in dekleta so že nekaj časa umaknjeni od svojih bližnjih in zunanjega sveta, zato so čustva ob sentimentalnih predmetih od doma privrela na dan. Jutro je prineslo tudi žgočo temo tega dne: pred tekmovalci je bila prva tekma za obstoj tega tedna. Tokrat so na vrsti fantje. V obeh ekipah so odločeni, da tokrat domov odhaja nasprotnik.

Tekma na poligonu Zlata mrzlica je potekala v vročem vzdušju. Obe ekipi sta bili zares razpoloženi za boj. Sprva je ves čas vodila ekipa Jadran, a nikoli več kot za točko, čemur je vedno sledilo izenačenje Triglava.

Potem so končno prvikrat povedli Triglavani. S tremi zaporednimi zmagami so vodstvo povišali na 7:5. Takoj nato so se prebudili tudi pri Jadranu. Tudi njim je uspelo s tremi zaporednimi točkami in znova so povedli z 8:7.

Navadili smo se že, da so tekme precej izenačene. Vendar je želel Triglav to preprečiti. Zadnjo tekmo za Triglav je dobil Angel proti Ambru. Triglavani so tako dobili prvo tekmo za obstoj z rezultatom 10:8.

V izločitveni dvoboj bo tako kot statistično najšibkejši član ekipe Jadran moral Ris, čeprav se tega takoj po tekmi sploh še ni zavedal. Več v zgornjem videoposnetku.

Bomo ponovno gledali dva interna izločitvena dvoboja ali pa bomo po dolgem času spet priča spopadu med člani modre ekipe?

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

