Exatlonovci bodo odslej imeli na poligonih posebno pomoč #video

Na drugi tekmi za obstoj, ki jo je dobil Jadran, smo lahko spoznali tudi novi pridobitvi v obeh ekipah. Tekmovalci so namreč izdelali maskoti, za katere upajo, da jim bodo prinesle srečo na dvobojih.

Preden so se tekmovalci pognali po poligonu Apokalipsa, je voditelj Jure Košir ekipi vprašal po maskotah, ki so jih naredili v tem tednu. Rdeči se lahko pohvalijo z Aljažem, modri pa s Super Jadranom.

Maskoti Aljaž in Super Jadran. Katera vam je bolj všeč?

"Če si že omenil, da nas je manj, smo morali malo skompenzirati in dodati enega člana. To je naš Aljaž, za katerega mislim, da bo super pomagal s tribune pri navijanju," je o maskoti povedal Teo. Voditelja je nato zanimalo, ali je takšno ime dobil zaradi Aljaževega stolpa na Triglavu in Teo je temu pritrdil.

"Naš mož na koncu je naš superjunak, to je Super Jadran. To je naš dvanajsti član ekipe," je povedala Andreja Košir, voditelj pa je dodal, da jim bo maskota dajala nadnaravno moč. Več v zgornjem videu.

Na prvi tekmi, na kateri sta bili prisotni maskoti, je bil uspešnejši Jadran. Ali bo tako tudi na nocojšnjem izločitvenem dvoboju, v katerem bomo spet spremljali enega tekmovalca iz modre in enega iz rdeče ekipe, preverite v nocojšnji oddaji, ko bomo izvedeli, kdo od tekmovalcev bo moral tokrat zapustiti Exatlon.

