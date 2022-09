Manca je prostovoljno zapustila Exatlon #video

"Od Exatlona se je poslovila Manca, ki odhaja domov. Spoštujemo njeno odločitev in ji želimo vse najboljše," je voditelj Jure Košir povedal tekmovalcem pred tekmo za vilo.

"Občutki so mešani. Po eni strani sem malo razočarana nad sabo. Po drugi strani pa se mi zdi, da sem se odločila prav. Kot športnica sem prišla sem z ekipnim duhom. Rada sem iskrena, odprta, tukaj pa vidim, da je treba malo taktizirati, se mogoče kdaj drugače postaviti. To nisem jaz. Definitivno na dolgi rok to ne bi peljalo v dobro smer. Sama sebe dobro poznam."

"Ob takih stvareh ne morem dobro delovati. Mogoče bi mi padla forma na poligonih in tega res ne bi dopustila. V tej točki se moja pot v Exatlonu konča. Videla sem, da nisem za resničnostne šove, nimaš kaj. Hotela sem poskusiti in to je to. Domov grem pozitivno in z dvignjeno glavo. Vsekakor je to zame nova izkušnja. Zdaj pa grem domov, nazaj k svojim projektom," je v poslovilnem videu svojo odločitev razložila Manca Šepetavc. Več v zgornjem videu.

Medtem ko se nekateri tekmovalci poslavljajo od poligonov v Dominikanski republiki, bodo drugi šele prvič izkusili, zakaj Exatlon velja za najtežjo televizijsko preizkušnjo. Nove tekmovalce pričakujemo že v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.