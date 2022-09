Franko in Chorchyp razložila, kaj so vzroki poškodb v Exatlonu #video

V Exatlonu sta se zaradi poškodb morali posloviti že dve tekmovalki. Teja in Tjaša sta tekmovanje zapustili zaradi poškodovanega kolena. Kaj so razlogi za takšne poškodbe, so v komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure, ki je na sporedu vsako soboto ob 19.45, že razpravljali Jasna Kuljaj in strokovna komentatorja ter lanska tekmovalca Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc.

Slovo Teje in Tjaše je bilo v Exatlonu zelo čustveno in na lice marsikaterega njunega sotekmovalca so pritekle tudi solze. Dekleti sta se poškodovali že v prvem tednu tekmovanja, a sta vseeno upali, da se bo njuno stanje toliko popravilo, da bosta lahko nadaljevali boje na spektakularnih poligonih. Na njuno žalost je zdravniška služba po vseh pregledih ocenila, da tekmovanja ne moreta nadaljevati. Tudi dekleti sta se nato strinjali, da je zdravje na prvem mestu in sta se zato poslovili od sotekmovalcev.

Tudi v oddaji Exatlon: Brez cenzure so se dotaknili teme poškodb in razlogov, zakaj je do njih prišlo. Denis Porčič - Chorchyp je v prvi vrsti izpostavil, da se v Exatlonu, tako kot pri preostalih športih, poškodbe dogajajo, kar ni nič nenavadnega.

Voditeljico Jasno Kuljaj je med drugim zanimalo, kako je prišlo do poškodbe pri Teji, ki je po nekaj metrih na njenem prvem poligonu in po prvem doskoku praktično končala tekmovanje. "Ta njen doskok, ne? A jih prej ne opozorijo, naj recimo pazijo na trdo blazino?"

"Rekel bi, ali je imela že kakšno stvar od prej ali je bilo kaj načeto in ni vedela, morda pa je le tako nerodno pristala na blazini," je odgovoril Franko in dodal, da je morda bolje, da se je poškodba zgodila na začetku tekmovanja kot pa potem nekje na sredini.

Chorchyp pa je razmišljal, da je do tega morda prišlo zaradi preutrujenosti, saj so snemalni dnevi dolgi. "Morda se je tudi preveč gnala, morda se je že, preden je šla v Exatlon, preveč utrudila, da je bila mišica preutrujena, ali pa se ni ogrela, preden je šla na poligon, lahko pa je imela poškodbo že od prej."

"Morda pa 43-letno telo ni bilo temu izzivu kos," je namignila voditeljica, a sta jo fanta hitro popravila, da je tudi Chorchyp uspešno tekmoval in se boril s poligoni pri teh letih. Več v zgornjem videu.

