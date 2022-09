Šok in solze: Exatlon zapustili kar dve tekmovalki #video

Tekmovalce v Exatlonu, ki ga lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu, je tokrat čakala še druga tekma za obstoj v tem tednu. Še preden so se lahko podali na poligon, jim je voditelj Jure sporočil slabo novico, da se bosta zaradi poškodb od tekmovanja poslovili kar dve tekmovalki.

Ekipa Jadran je po zmagi na prvi tekmi za obstoj sanjala o novih uspehih. Pri nasprotnikih v taboru Triglava pa so iskali izgubljeni timski duh.

Čeprav so se tekmovalci prvič v drugi sezoni odpravili na morski poligon Karibski zaklad, ki je v osupljivo lepem okolju, je njihovo razpoloženje pokvarila novica, da morata Teja in Tjaša zaradi poškodb oditi domov. Slovo od sotekmovalk je bilo razumljivo nabito s čustvi in solzami.

Toda kmalu zatem so se morali Exatlonovci osredotočiti na pomembno tekmo, ki se je začela z dvema zmagama Triglava, in to kljub zagotovilom članov Jadrana, da so v najboljši formi. A se je kmalu izkazalo, da morda vendarle niso pretiravali. Sledile so namreč štiri zmage modrih.

Nato se je v karibsko soparnemu opoldnevu razbesnela resna bitka. Jadran je ves čas vodil, a jih nasprotniki niso pustili dlje od vodstva dveh točk, vse dokler niso člani Jadrana vendarle povedli z 9:6 in bili le korak oddaljeni od svoje druge pomembne zmage.

Zadnjo tekmo sta odigrali Anamarija in Pika. Slednja je blestela pri balinanju in modrim priigrala končno zmago. Na izločitveni dvoboj bodo tako morali Triglavani, natančneje Anamarija in Lina.

Vzdušje v vili je bilo po porazu slabo. Z dvema zaporednima porazoma na tekmah za obstoj so si zagotovili, da jih bo v petkovi oddaji zapustila še ena članica ekipe.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

