Boris: Za naše poraze je krivo to, da ... #video

Po treh porazih na treh tekmah v tem tednu se je terenski poročevalec Igor Mikič - Mišica odločil, da obišče ekipo Jadran v njihovi baraki. Tam je članom modre ekipe namenil nekaj spodbudnih besed in jim nato razkril, da bo vsak teden z enim od tekmovalcev ali v baraki ali v vili opravil pogovor na štiri oči. Tokrat si je izbral Borisa, ki je v zadnjih dneh večkrat dejal, da ga zaradi slabih rezultatov na poligonih zapušča motivacija.

Boris je povedal, da so odnosi v modri ekipi trenutno nekoliko načeti in da je deloma za to kriv tudi sam. Ekipa Jadran je namreč znana po tem, da tako zmage kot poraze na dvobojih s tekmovalci iz nasprotne ekipe proslavlja s plesom in petjem, Boris pa svoje poraze slabo prenaša, zato z ekipo noče ne plesati ne prepevati. Nekateri mu očitajo, da v ekipo s tem vnaša negativno energijo.

Boris in Igor sta se v pogovoru dotaknila tudi razlogov za to, da modri ekipi v zaključnih dvobojih ne gre, čeprav so pred dnevi prejeli škatlo z rekviziti, s katerimi lahko vadijo mete.

"Če bi rekel, da veliko vadimo, bi se zlagal," je bil iskren Boris. Mikič je takoj ugotovil, da bi bil to lahko glavni razlog za boleče poraze, zato je Borisu predlagal, da to popravijo. Prepričan je, da bodo že z malo treninga bistveno izboljšali svoje rezultate.

"Za moje pojme je za to, da izgubljamo, odgovorno premalo treninga. Enostavno samo to šteje. Prej ko izbiješ vse keglje oziroma karkoli je nasproti, prej boš končal in zmagal. Jaz mislim, da samo v primeru, da bomo veliko trenirali, lahko veliko naredimo," je o spremembah, ki jih ekipa potrebuje, da bo začela zmagovati, še povedal Boris. Več v zgornjem videu.

