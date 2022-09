Jan Klobasa spregovoril o izgubi očeta in težkem odraščanju #video

V oddaji Exatlon, ki jo na Planetu lahko spremljaje od ponedeljka do petka ob 20. uri, je posebni terenski poročevalec Igor Mikič - Mišica Jana Klobaso povabil na pogovor na štiri oči. Tekmovalec ekipe Triglav je o sebi razkril veliko zanimivega, spregovoril pa je tudi o svojem bratu dvojčku in odraščanju brez očeta.

Po porazu na drugi tekmi za obstoj je ekipo Triglav v vili obiskal terenski poročevalec Igor Mikič - Mišica, da bi tekmovalcem namenil nekaj spodbudnih besed in z njimi delil svoje izkušnje iz lanskega leta. Na koncu jim je še razkril, da bo obe ekipi odslej večkrat obiskal, z enim tekmovalcem pa bo opravil tudi pogovor na štiri oči.

Dan prej se je na tak način pogovoril z Borisom iz modre ekipe, pri rdečih pa je tokrat izbral Jana Klobaso. Igor je želel Jana najprej malo spoznati, potem pa ga je vprašal tudi o bratu dvojčku, s katerim sta skupaj že sodelovala v resničnostnih šovih.

Povedal je, da sta s Tilnom zelo povezana, ampak da te vezi ne zna najbolje opisati. Razložil je, da drug drugega čutita. Ko je enemu hudo, je hudo tudi drugemu.

Spregovoril je tudi o tem, da je na družbenih omrežjih pogosto tarča zlobnih komentarjev. "Jaz ne obsojam, če ima kdo grdo mnenje o meni. Ampak me ne poznajo, ne vejo, kaj sem preživel. Ker so me videli na televiziji, mislijo, da me poznajo."

Spregovoril je tudi o težki preizkušnji iz svojih najstniških let. "Pri štirinajstih letih sem ostal brez očeta. Naredil je samomor in mama je ostala sama s tremi otroki," je razkril Jan in dodal, da je celotno breme vzdrževanja družine zato pristalo na ramenih njegove mame.

"Garala je od jutra do večera, da nas je lahko vzgojila in preživela in da smo postali to, kar smo danes," je povedal in razkril, da so bila vmes tudi obdobja, ko je bilo zares težko. "Zato jaz ne bom nikoli dovolil, da kdo obsoja ali žali mene ali mojo družino, ker res ne vedo, kaj smo preživeli. In moji mami vsa čast in kapo dol." Jan je nato še enkrat povedal, da je prav zato mama njegov vzor.

Ob tem je tudi Igor Mikič razkril, da tudi sam prihaja iz družine, kjer je bila mama samohranilka in ga zato razume in se mu zahvalil, ker je delil to zgodbo z njim. Več v zgornjem videoposnetku.

Igor in Jan sta se v nadaljevanju dotaknila še odnosov znotraj ekipe Triglav in kako se bodo ti spreminjali, ko se bodo bližali zaključni dvoboji.

