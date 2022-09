Teo na robu solz: tudi to bi storil, da bi se Michael vrnil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Exatlonu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu, smo bili v zadnji oddaji priča izjemno čustvenemu dogajanju po izpadu Michaela Lovreca iz tekmovanja. Tekmovalci iz rdeče ekipe še vedno ne skrivajo razočaranja ob izgubi sotekmovalca, Teo pa je povedal, čemu bi se bil pripravljen odpovedati, da bi se Mariborčan lahko vrnil v šov.

Tekmovalca rdeče ekipe Triglav Tea Čeha so po zadnjem izločitvenem dvoboju navdajali mešani občutki. Po eni strani je bil vesel, da je na tekmi za medalje osvojil svojo prvo medaljo, po drugi strani pa je bil zelo razočaran, da je šov moral zapustiti Michael, s katerim sta v treh tednih stkala iskreno prijateljstvo.

"Na tekmi za medalje mi je uspela dobra runda, ampak bi jo takoj zamenjal za to, da bi se Majkl vrnil," je povedal Teo, ki je bil na robu solz."

Tudi Lina je priznala, da ni pričakovala, da se bo v tako kratkem času tako navezala na sotekmovalce. "Sem že bila v nekem šovu, pa se nisem še z nikomer tako povezala, kakor sem se tukaj z našimi fanti in dekleti. Vidi se, da tukaj nismo za to, da drug drugega zaj****** in da ustvarjamo šov, ampak smo ekipa, da se podpiramo, da se povežemo med sabo. Zagotovo si nisem predstavljala, da bom po treh tednih za nekom toliko jokala, kot sem danes." Več v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Dogajanje v Exatlonu se na Planetu nadaljuje že nocoj, ko se bosta ekipi Triglav in Jadran pomerili na že četrti tekmi za vilo. Bo Jadranu končno uspelo zapustiti barako in se prvič v tej sezoni vseliti v razkošno vilo?

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.