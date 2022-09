Triglav še četrti teden zapored ostaja v vili #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petkovi oddaji so člani ekipe Triglav doživeli šok, ko so se morali po izločitvenem dvoboju nepričakovano posloviti od svojega sotekmovalca Michaela Lovreca. Kljub temu jim je že naslednji dan uspelo zbrati moči in motivacijo ter v napeti tekmi še četrtič zapored na tekmi za vilo premagati Jadran.

Četrti teden Exatlona je prinesel že četrto tekmo za vilo. Pri rdečih si je predvsem novinec Angel želel podaljšati bivanje v prijetnih razmerah, modri pa so se dodatno motivirali s kazenskimi opravili, ki bi jih morali opravljati, če fantje ne bi osvajali točk.

Tokratna tekma zmagovalcem ni prinesla samo en teden vile, ampak so ob tem dobili še mizo za namizni tenis in ročni nogomet. Tekma na Vražji Kupoli se je začela v dih jemajoči sopari, ekipa Jadran pa je povedla z 1:0. Triglavani so se nato zbrali in dosegli tri zaporedne zmage.

Burja se je pomeril s svojim večnim nasprotnikom Timom in z zmago znižal zaostanek v medsebojnih dvobojih. Karolina je nadaljevala njegov trend in izenačila na 3:3. Obe ekipi sta šli na nož. Vse do rezultata 7:7 razlika nikoli ni bila več kot eno točko.

Videli smo kar tri izenačenja, eno od njih je prispeval novinec Ambro. Za nameček je svojo prvo zmago v Exatlonu dosegel prav proti izkušenemu Teu. Nato pa so rdeči pritisnili na plin, izkoristili utrujenost nasprotnikov in pokazali, kaj zmorejo. Tri zaporedne točke in zmaga je bila v njihovih rokah.

Baraka morda združuje, kot se tolažijo člani Jadrana, a v vili pihlja klimatska naprava, vsak trenutek lahko skočiš v bazen, zdaj pa sta tu še miza za namizni tenis in ročni nogomet. V vsem tem bodo še četrti teden zapovrstjo uživali člani Triglava, ki so bili po tekmi navdušeni nad prispevkom novincev, posebej deklet. Kaj so ob tem povedali, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

