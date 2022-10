Ste slišali "kretena" iz ust Davida Amara? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak petek v oddaji Jutro na Planetu v rubriki Življenje v rožnatem gostimo zanimive goste, ki izstopajo. Njegovo življenje je vsekakor rožnato, saj ga prepoznamo že po širnem nasmehu. Je glasbenik, radijec, eden od redkih estradnikov pri nas, ki odkrito govorijo o svoji spolni usmerjenosti, ter ljubitelj balkanskega melosa. Tokratni gost je bil David Amaro. Zakaj je vesel, če po novem na nastopu za njim zakričijo "kreten", pa si oglejte v zgornjem videu.

David nam je razkril, da je njegovo prvo umetniško ime še v otroštvo bilo Grom. Brez posebnega razloga, saj so se tako odločili takratni menedžerji. Ker se kot 12-letni deček ni zavedal, kaj pomeni imeti umetniško ime in kako je biti del estrade, se je potem preimenoval v Davida Amara. Sicer mu je že od mladih nog blizu balkanski melos, saj tudi njegovi starši prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Je eden od redkih pri nas, ki odkrito govori tudi o tem, da je homoseksualec, zato je v svojem novem videospotu javno pokazal tudi svojega partnerja Aljaža. Ni hujšega, kot če bi se pretvarjal, pravi David.

V novi skladbi z naslovom "Kreten" se je takoj priljubil tudi občinstvu ravno zato, ker sta skladba kot spot drugačna. In ne, besedilo ni namenjeno njegovemu fantu, vsak pa naj poišče nekoga, ki bi mu lahko to prepeval, pravi David.

