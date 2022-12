Hrvaški igralec: Ta tragedija me je zaznamovala za vedno

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate hrvaško nadaljevanko Zlati dvori (Zlatni dvori). V njej v glavni vlogi nastopa igralec Matko Knešaurek, ki je v enem od intervjujev za hrvaški Jutarnji list spregovoril o sodelovanju pri tem projektu in o tem, kako mu je nesreča v mladosti zaznamovala življenje.

Zlati dvori so bili ob izidu na Hrvaškem daleč najbolj gledana telenovela, s katero se je v srca gledalcev zasidral tudi Matko Knešaurek. Že pred tem je sicer igral v telenoveli Vetrovna roža, a jo je zapustil že po prvi sezoni, saj se ni ujel s sodelavci.

Pri snemanju Zlatih dvorov pa je bila izkušnja precej boljša. "Tukaj gre za povsem drugačno zgodbo. Delo mi je v izjemno veselje, obenem pa sem tudi jaz precej bolj zrel. Sam sem zelo zadovoljen, opažam pa, da je glede na gledanost občinstvo še bolj zadovoljno," je dejal Matko.

V Zlatih dvorih nastopa v eni glavnih vlog, česar po lastnih besedah sprva sploh ni pričakoval. "Na avdicijo se nikoli ne odpravim s pričakovanji. Pogosto se mi namreč zgodi, da se prijavim za eno vlogo, na koncu pa se moram poizkusiti za povsem drugo," je pojasnil.

Čeprav mu je ponujena glavna vloga v Zlatih dvorih ustrezala, saj je bil svobodnjak, je Knešaurek ni sprejel brez razmisleka. To ne preseneča, saj je pred tem postal očka, njegova hčerka Talia pa je bila takrat stara šele devet mesecev.

"Seveda sva se z ženo Anico pogovarjala o tem, ali naj sprejmem glavno vlogo ali ne. Snemanja ne bodo trajala večno in res bi bilo neodgovorno od mene, če te vloge ne bi sprejel. Konec koncev je treba preživeti, zato nisem mogel kaj dosti premlevati. A projekta nisem sprejel samo zaradi honorarja, to gotovo ni bil moj glavni motiv," je zatrdil igralec.

V nadaljevanju je pojasnil: "Zanimali sta me zgodba in ekipa, ki jo ustvarja. Igralska zasedba, ki so jo sestavili, je bila genialna. Tam vlada običajno vzdušje, ni nobenih težav, vsi smo enakovredni in zelo uživamo v delu. Logično je, da nam je delo v veselje, predvsem zato, ker imamo ob sebi ljudi, ki so prizemljeni in pripravljeni včasih, če je treba, urnik snemanja prilagoditi našim obveznostim. Ekipa Zlatih dvorov vse to ima."

Čeprav je med snemanjem hčerko in ženo običajno videl le ob večerih, se je še vedno izjemno trudil, da je čas z njima dobro izkoristil. Zatrdil je, da je družina zanj najpomembnejša na svetu, zato je bil tudi med porodom hčerke in sina ob svoji ženi. Pri hčerki je to trajalo celih 12 ur.

Ob tem se je igralec spomnil, da to ni bilo najdaljše obdobje, ki ga je naenkrat preživel v bolnišnici. "Ko sem bil star dve ali tri leta, smo bili z družino posredno udeleženi v prometni nesreči. Dve vozili sta v križišču trčili s tako silo, da je eno odbilo naravnost v nas. Najhuje je bilo za mojo sestro, ki jo je vozilo stisnilo ob zid. Še danes ne vemo, kako se ji je uspelo izvleči," se je z žalostjo spominjal Matko.

"Hvala bogu, da se staršem ni zmešalo, ker ko ti nekdo pred očmi poškoduje otroka, potrebuješ ogromno psihične in fizične moči, da to preživiš," je dejal Knešaurek. Tista tragedija jih je vse zaznamovala, sol na rano pa je dodalo to, da voznik, ki je prevozil rdečo luč in povzročil nesrečo, nikoli ni odgovarjal. Namesto njega je v zaporu končal drugi voznik, ki je pravilno peljal skozi zeleno luč. Knešaurek ni hotel imenovati krivca. Dejal je le, da če zanj ni bilo pravice na tem svetu, bo zagotovo na drugem. Ta tragedija jih je vse zaznamovala in oblikovala v ljudi, kakršni so danes.

Hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube