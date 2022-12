Nevesta povsem iz sebe: Moj mož je kreten!

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede zvečer spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Zakonci so bili v zadnjih dneh v Panami, kjer so preživljali medeni teden, ki pa je bil za marsikoga vse prej kot to. Z zadnje romantične večerje se je povsem razočarana vrnila tudi Mindy.

Mindy, ki je v šovu poročena z Zachom, je bila nad izbiro strokovnjakov na svoji poroki navdušena. Njeno navdušenje pa vztrajno bledi z vsakim dnem, ko bolje spoznava svojega moža. Največje razočaranje je doživela na zadnji skupni večerji v Panami.

Mindy je moža najprej vprašala, kako se je imel na medenem tednu. Zach ji je zatrdil, da nima nobenih pripomb, njegova žena pa je bila bolj iskrena: "Ta medeni teden je bil zame zelo poučen. Odprl mi je oči, obenem pa je bil vse drugo, kot sem pričakovala." Zach se je temu začudil in jo prosil za pojasnilo.

Brez ovinkarjenja mu je rekla: "Sicer si me zelo poslušal in upošteval, kar zelo cenim, ampak danes sem recimo videla, da sploh ne nosiš svojega prstana. Nočem ti težiti zaradi tega, ampak s tem si me res prizadel." Zach ji je brezskrbno odvrnil, da nima nobenega izgovora za to, ampak da je na prstan nenamerno pozabil, saj ni v njegovi navadi, da bi nosil nakit. In to čeprav nosi zapestnico in ročno uro …

Mindy mu je priznala, da se zaradi tega sprašuje, ali eksperiment sploh jemlje resno, Zach pa ji je odvrnil: "Moj pogled na to je naslednji: ne glede na to, koliko časa sva preživela skupaj, mislim, da bova medsebojno privlačnost lahko zgradila šele zdaj, ko se vrneva domov. To je zame zelo pomembno in želim si, da bi mi pri tem pomagala."

To je ženo povsem iztirilo: "Kaj za vraga pa bi rad od mene? Da si povečam oprsje?" Zach se je zasmejal, Mindy pa je razjarjena na samem dejala: "Zach nima pojma, kaj sploh govori. Poskušala sem mu dati priložnost, ampak ta moški je kreten. Ostala sem brez besed."

Potem ko sta se vrnila domov, je Zach na samem dejal, da noč ni potekala tako, kot si je zamislil, in da se njun zakon ne bi smel začeti tako. "Že na začetku bi moralo obstajati nekaj več, na čemer bi lahko gradila. Do zdaj pa nisva imela ničesar drugega kot same ovire. Ne vem, kaj sledi, in ne vem, kaj sploh naj še naredim."

Mindy je za nasvet poklicala strokovnjakinjo. Pogovor z njo je ni pomiril, položaj pa se ni izboljšal niti naslednje jutro. "Ta medeni teden je bil pravo razočaranje. Moj mož me ni v tem času niti poljubil, niti držal za roko ali mi povedal, da ga ne privlačim. Ta teden je bil zato vse prej kot meden," je še žalostno dejala.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede zvečer.

