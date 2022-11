Ko je izvedela, da se bo poročil, je dva dneva jokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga si ga boste na Planetu lahko nocoj ogledali 22.40, sta prva pred oltar stopila Derek in Katie. Bodoča nevesta je imela pred samim obredom veliko pomislekov, z ne ravno rožnato situacijo pa se je soočal tudi bodoči ženin.

Derekova mama Claudia namreč novice, da se bo njen sin poročil s popolno neznanko sprva ni podpirala. Bodoči ženin je pojasnil: “Moja mama je zelo tradicionalna in vzgojena v krščanskih vrednotah, zato se ji je zdel cel koncept šova sporen.” Mama pa se je vseeno udeležila njegove poroke in ga pred samim obredom obiskala v sobi, v kateri se je pripravljal. To mu je narisalo velik nasmeh na obraz.

Mati mu je v solzah sprva dejala: “Ti si moj blagoslov in moja največja opora. Ne bi te rada izgubila in želim si, da bi me imela tvoja bodoča žena rada. Ko te bo spoznala, tako kot te poznam jaz, se bo vate trdno zaljubila. Ti nameč nisi samo izjemno čeden, ampak imašc tudi zlato srce.”

Na samem pa je Claudia priznala: “Ko mi je povedal, da se bo poročil z neznanko sem jokala kot dež cela dva dneva. Na koncu sem se sprijaznila in si tudi sama rekla, zakaj pa ne. In danes sem vesela, da sem tukaj, saj sem prepričana, da bo to zanj imelo perfekten razplet.”

Mati in sin sta se nato objela, Derek pa se je poročil s Katie, nad katero je bil po prvem srečanju navdušen. Že nocoj pa bo sledila poroka zadnjih dveh parov, ki vstopajo v novo sezono ljubezenskega eksperimenta. Poročila se bosta Meka in Michael ter Mindy in Zach. Bodo tudi ti zakonci tako zadovoljni z izbiro strokovnjakov?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 22.40! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.