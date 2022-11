Spoznajte novih deset kandidatov, ki se podajajo na pot iskanja večne ljubezni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 22. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Medtem ko so štirje pari že končali iskanje partnerja v ljubezenskem eksperimentu, pa se je za njimi vanj podalo pet novih. Kdo so in zakaj so se odločili za takšen način iskanja ljubezni, si lahko preberete v nadaljevanju.

Novo zasedbo kandidatov v šovu Poroka na prvi pogled: ZDA sestavlja deset novih kandidatov oziroma pet novih zakonskih parov, ki si želijo spoznati življenjskega partnerja. Tudi tokrat jim bodo na zakonski poti na pomoč priskočili sociologinja dr. Pepper Schwartz, pastor in zakonski svetovalec Calvin Roberson ter strokovnjakinja za odnose dr. Viviana Coles. Kdo pa so novi kandidati, ki se za osem tednov podajajo v eksperiment?

Jessica Studer in Austin Hurd Foto: Victoria Vazquez, Belinda Green

Ena od njih je 31-letna Jessica Studer, ki zase pravi, da je edina v družini, ki ni globoko povezana s partnerjem. Kot edina samska se je zato prijavila v ljubezenski eksperiment, strokovnjaki pa so ji za bodočega moža izbrali enako starega Austina Hurda.

Novopečeni ženin zase pravi, da je sicer športni fanatik, nad katerim pa visi prekletstvo prijaznega fanta. "Vse ženske, s katerimi sem kdaj bil, so imele oči le za poredne fante," je razkril.

Brandon Reid in Taylor Dunklin Foto: Victoria Vazquez, Belinda Green

Drugi par sestavljata 34-letni Brandon Reid in sedem let mlajša Taylor Dunklin. Taylor je v eksperiment pripeljal težak razhod, še vedno pa ostaja brezupni romantik. Na drugi strani je njen novopečeni mož preživel že kar nekaj psihične bolečine, ki je bila med drugim posledica dveh hujših poškodb – ene s košarkarskega igrišča in druge iz avtomobilske nesreče.

Zach Justice in Mindy Shiben Foto: Victoria Vazquez, Belinda Green

Mindy Shiben in Zach Justice sestavljata tretji par. Mindy je 34 let stara veteranka letalskih sil in trenerka drsanja, ki se po izgubi mlajše sestre zaveda, kako dragoceno je življenje, deliti pa si ga želi s pravim partnerjem.

Strokovnjaki so ji izbrali dve leti mlajšega Zacha Justicea, navdušenca nad fitnesom, ki vodi tudi posel, s katerim ljudem pomaga do mentalne in fizične preobrazbe, v življenju pa ga vodi moto: "Vse je mogoče."

Katie Conrad in Derek Sherman Foto: Victoria Vazquez, Belinda Green

Predzadnji novopečeni zakonski par, ki je vstopil v eksperiment, sestavljata 26-letni Derek Sherman in Katie Conrad. Derek je priznal, da nikoli v življenju ni imel težav pri iskanju deklet za zmenke, večji izziv pa mu predstavlja najti tisto, s katero bi lahko vzpostavil pravo povezavo.

Strokovnjaki so zanj izbrali leto mlajšo Katie, ki je strokovnjakinja za duševno zdravje, izjemno pa se veseli, da bo imela v eksperimentu tudi pomoč drugih strokovnjakov.

Meka Jones in Michael Watson Foto: Victoria Vazquez, Belinda Green Meka Jones in Michael Watson sestavljata peti par. 25-letna Meka, ki je odraščala samo z mamo, je imela hude težave s samozavestjo, ki pa jih je uspešno premagala. Ugotovila je, da ji uporaba aplikacij za iskanje zmenkov v življenje prinaša samo napačne moške, zato se je odločila srečo poskusiti v ljubezenskem eksperimentu. Bo 31-letni Michael, ki so ji ga izbrali strokovnjaki, pravi zanjo?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri. Pred tem ne zamudite še zadnjih epizod najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se začenjajo ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

