V igri za zmago v Exatlonu je le še osem tekmovalcev #video

Deset najboljših in najmočnejših tekmovalcev letošnjega Exatlona se je zbralo na poligonu Zapuščeno mesto. Pet rdečih in pet modrih. Čakala jih je prva tekma končnice. Že v petek pa bomo dobili zmagovalko in zmagovalca druge sezone Exatlona.

Na ceremoniji je voditelj Jure Košir tekmovalcem pokazal nove, enotne drese. Ampak bilo jih je le osem. Vsem je postalo jasno, da bo današnja tekma tekma za drese in da bosta dva od njih po tekmi morala zapustiti tekmovanje.

Tekmovalci so se pomerili vsak z vsakim, vsaka zmaga je pri tem pomenila točko. Tri točke pa so pomenile uvrstitev naprej. Pri fantih je prvi tri točke dosegel Burja, ki je tistega dne z odličnim ciljanjem presegel samega sebe. Pri dekletih pa je prva po treh zmagah odšla na klop Karolina. Tudi nje ni mogla premagati nobena tekmica.

Pri fantih sta varen status naslednja dosegla Teo in Tim. Mareta in Ambra pa je čakalo nadaljevanje tekme, ki se je spremenila v izločitveni dvoboj, kjer sta se še naprej borila, kdo bo prvi osvojil tri točke. Pri dekletih pa sta se naprej uvrstili najprej Rozi, nato še Klara, izločitveni dvoboj pa je na presenečenje vseh čakal Lino in Nežo.

Neža je bila tistega dne še brez zmage, Lina pa je v dvoboj prinesla dve točki. Kot da Neža tistega dne ni mogla najti prave roke za ciljanje. Zadostovala je ena sama zmaga Line in Neža je dvoboj izgubila, s tem pa tudi izpadla iz tekmovanja.

Pri Maretu in Ambru pa ni šlo tako gladko. Začela sta z rezultatom 1:0 za Ambra, a je ta že v prvem dvoboju pokazal slabo ciljanje. Mare ga je premagal, čeprav je Ambro močno vodil na poligonu. Tudi v nadaljevanju je Mare pokazal neverjetno zbranost. Ambra je porazil trikrat zapored in se zasluženo uvrstil v nadaljevanje Exatlona. Tako je tudi Ambro svojo pot v Exatlonu zaključil. Kako je bilo videti slovo Tadeja Ambrožiča in Neže Simčič od sotekmovalcev, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Preostalih osem finalistov zdaj čaka vselitev v vilo, kjer bodo sobivali v zadnjem finalnem tednu.

Tekmovalci so vstopili v finalni teden Exatlona! V petek bomo že dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

