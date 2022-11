Čustveno slovo: brez vstopnice v finalni teden sta ostala Marko in Keti #video

Znani so vsi udeleženci finalnega tedna Exatlona. Po izločitvenih dvobojih sta se morala tik pred zadnjo stopničko tekmovanja posloviti člana modre ekipe Jadran Marko Vnuk in Katrin Kostanjšek.

Še preden smo lahko spremljali izločitvena dvoboja, so se tekmovalci pomerili na še zadnji tekmi za medalje. V moški finale tekme za medaljo se je uvrstil Burja, ki je moral pred tem premagati Marka in Ambra. Drugi finalist je bil Tim, ki je zaradi sreče pri žrebu moral premagati le Tea. Ženski finale si je kot že tolikokrat prislužila Lina, potem ko je za sabo pustila Rozi in Karolino. Nasproti ji je stala Neža, ki je tja prišla po zmagi nad Klaro.

Moško medaljo si je priboril Burja. To je bila njegova prva in to mu je uspelo kot prvemu moškemu iz ekipe Jadran. Pa čeprav šele na koncu. Pri dekletih je medaljo spet dobila Lina, ki na teh tekmah ne dovoljuje presenečenj. Lina gre tako v zadnji teden precej dobro opremljena, nadela si je svoje že šesto odlikovanje.

Triglavani so se nato odpravili na zasluženi počitek, ekipo Jadran pa je čakalo še naporno športno in čustveno nadaljevanje: izločitvena dvoboja med Rozi in Keti ter med Ambrom in Markom.

Rozi in Keti sta bili na progi precej izenačeni, a je kocke na koncu bolje zbijala Rozi in povedla z 1:0. Toda Keti je bila boljša v že naslednjem dvoboju in je izenačila na 1:1. Rozi je nato znova povedla, Keti pa takoj zatem znova izenačila. Enako se je ponovilo tudi v naslednjih dveh dvobojih in rezultat je bil znova poravnan na 3:3. Zadnjo točko je nato vendarle dobila Rozi in je Keti, kolegico iz ekipe Jadran, poslala domov z rezultatom 4:3.

Podoben boj je potekal tudi pri fantih. Ambro je proti Marku takoj povedel z 2:0, a je drugemu nato vendarle uspelo dobiti prvo točko. V četrtem in petem dvoboju je Marku in Ambru vsakemu uspelo osvojiti po točko in rezultat se je ustavil pri 3:2. Naslednji dvoboj je pokazal, da Marko kljub razliki v letih še vedno zmore. Na progi je skoraj ujel Ambra, nato pa pri ciljanju za las izgubil. Dvoboj se je končal s 4:2 za Ambra. Jadran je tako izgubil Keti in Marka. Kako je bilo videti njuno slovo, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Teden dni pred finalom sta obe ekipi po številu članov izenačeni, vsaka jih ima po pet.

V prihodnjem tednu je na sporedu finalni teden Exatlona in že v petek bomo dobili zmagovalko in zmagovalca druge sezone Exatlona. Bodite z nami od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu.

