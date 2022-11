Tim Nuč: To je bil zagotovo najlepši rojstni dan v mojem življenju! #video

Po zmagi na tekmi za motivacijo je v vilo prišel Igor Mikič - Mišica in Tima presenetil s torto in videočestitko, ki so jo 28-letniku pripravili njegovi najbližji.

"Glede na to, da smo včeraj zelo lepo zmagali in smo za nagrado dobili videoklic z domačimi, glede na to, da smo danes zelo lepo suvereno zmagali, in sploh glede na to, da je še Igor prišel s svojim, je bil to sigurno, definitivno najlepši rojstni dan v mojem življenju, to si upam reči," je povedal Tim. Več v zgornjem videu.

Njegov dan je še polepšala nagrada, ki si jo je njegova ekipa Triglav priborila na tekmi za motivacijo. Dan so preživeli na plaži, vrhunec dneva pa je bilo plavanje z morskimi psi in delfini.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.