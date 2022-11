Poglejte, kdo so pred koncem Exatlona statistično najboljši tekmovalci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalci se bodo še ta teden borili v ekipah, drug teden pa jih čaka še finalni teden. V zgornjem videu si lahko pogledate, kateri tekmovalci so bili na poligonih v prejšnjem tednu najbolj uspešni.

V desetem tednu Exatlona se je s poligoni borilo 13 tekmovalcev. Med fanti je bil najmanj uspešen Tadej Ambrožič iz modre ekipe, ki je na trinajstih nastopih zabeležil tri zmage. Pri dekletih je bila na repu članica modre ekipe Katrin Kostanjšek, ki je na trinajstih nastopih tudi zabeležila samo tri zmage.

Najuspešnejši tekmovalci desetega tedna so bili Marko Špiler pri fantih ter Laura Rozman - Rozi in Neža Simčič pri dekletih. Marko je na dvanajstih dvobojih zabeležil osem zmag, Rozi in Neža pa sta na osmih dvobojih zabeležili šest zmag.

Kako so se po statističnih dosežkih razvrstili preostali tekmovalci, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom.

