Nekdanji exatlonovec iskreno: Obžalujem to, da v šovu nisem …

Na Planetu lahko vsak petek ob 22.00 spremljate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj v družbi nekdanjih exatlonovcev Chorchypa in Franka Bajca komentira dogajanje letošnje sezone najtežje televizijske preizkušnje Exatlon. V studiu se jim je nazadnje pridružil tudi nedavno izpadli Angel Stratorski, ki je razkril, česa se je v šovu na začetku bal in kaj obžaluje.

Med svojim gostovanjem je Angel Stratorski najprej pojasnil, kako sta z Janom Klobaso postala zelo dobra prijatelja. Bivša tekmovalca sta si v marsičem podobna, je pa Franko Bajc opazil med njima tudi bistveno razliko. "Medtem ko se je Jan na poligonih vedno gnal, morda celo preveč, se mi zdi, da si ti bil precej bolj previden in da bi lahko z njimi opravil hitreje," je izpostavil komentator.

Angel je pojasnil, da je bi za to kriv predvsem začetni strah: "Priznati moram, da me je bilo prva dva tedna zelo strah na poligonih. Bal sem se poškodb, saj nisem želel šova predhodno zapustiti zaradi njih. Iz tega razloga sem bil bolj previden in prav to, da na poligonu nisem bil hitrejši, obžalujem," je odvrnil Angel.

Bivši tekmovalec je nato priznal, da so temu, da se je začel na poligone podajati bolj suvereno, sledili tudi boljši rezultati. "Če bolje opraviš s poligonom, tudi na metanje prideš bolj samozavesten in si posledično tudi tam boljši. Žal sem se prepozno prebudil, saj sem ravno, ko sem začel postajati uspešnejši, šov moral zapustiti."

Celoten pogovor z Angelom si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure lahko na Planetu spremljate vsak petek ob 22.00! Najtežjo televizijsko preizkušnjo Exatlon pa od ponedeljka do petka ob 20.00.

