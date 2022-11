To so sotekmovalci povedali po odhodu Jana Klobase #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnji oddaji Exatlon je vse presenetila novica, da član ekipe Triglav Jan Klobasa zaradi poškodbe zapušča tekmovanje. Njegovo odsotnost so občutili predvsem njegovi sotekmovalci v baraki.

V sinočnji oddaji Exatlon Slovenija se je zaradi poškodbe poslovil Jan Klobasa. Na mednarodni tekmi z Mehiko si je namreč v žaru borbe poškodoval komolec, rehabilitacija pa bi v tej fazi tekmovanja trajala predolgo, saj se Exatlon počasi bliža velikemu finalu. "Tega sem se najbolj bal, da bo prišel trenutek, ko bi moral zaradi poškodbe zapustiti Exatlon, ampak verjamem, da se vse zgodi z razlogom," je ob tem povedal Jan.

"Exatlon mi je dal ogromno"

Jan je še povedal, da je Exatlon zagotovo ena najboljših odločitev njegovega življenja. "Dal mi je veliko veliko več, kot sem pričakoval. Dal mi je prijatelje. Jaz sem v bistvu v Exatlon malo pobegnil iz realnega sveta, da malo razmislim o stvareh brez družbenih omrežij, brez tehnologije. Da se najdem. Vse to sem dobil. Postavil sem si cilje v življenju, ljudi na pravo mesto. Meni je Exatlon dal ogromno," je sklenil.

Njegov odhod je zelo vplival na dogajanje v baraki in njegovo odsotnost so najbolj občutili njegovi sotekmovalci. "Prva noč brez Jana? Ne vem, tako prazno je bilo. Manj smeha," je zjutraj povedal Tim. "Vsekakor bo en kvaliteten nasprotnik manj na tekmah za medaljo. Vsi vemo, da je bil Jan poseben kaliber. Meni osebno je zelo žal, da se je moralo to zgoditi na tak način," je dodal.

"Jan je bil eden večjih konkurentov za končno zmago, tudi za vsako medaljo. Kadarkoli sva se pomerila, mislim, da je najin rezultat 1:1. Dosti raje bi videl, da bi Jan ostal in bi se pomerila na poligonu in videla, kdo je boljši, kot pa da ga nisem premagal in je šov zapustil s poškodbo," pa je svoje misli strnil Teo.

Nocoj v Exatlonu

Zaradi predčasnega odhoda Jana Klobase nocoj ne bomo spremljali izločitvenega dvoboja pri fantih. Marko Špiler si je tako že zagotovil obstanek za vsaj še teden dni. Pri dekletih pa bomo spremljali rdeče-moder izločitveni dvoboj. Pomerili se bosta jadranka Keti in triglavanka Jana in ena od njiju bo morala zapustiti tekmovanje. Še pred tem se bodo tekmovalci zbrali na tekmi za medalje.

Izločitveni dvoboj v Exatlon Slovenija bo na sporedu nocoj ob 20. uri, zatem pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Frankom Bajcem in Denisom Porčičem - Chorchypom. Nocoj se jim bodo pridružili še exatlonovci Naja, Angel in Pina.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.