Exatlonovka Andreja razmišlja o svoji knjigi #video

Vsako jutro si od ponedeljka do sobote lahko ob 8. uri na Planetu ogledate oddajo Jutro na Planetu. V njej je gostovala tudi pred kratkim izpadla exatlonovka Andreja Košir. Voditeljema je v pogovoru zaupala, kaj se je naučila v Exatlonu, zakaj ji je bilo bivanje v baraki ljubše od bivanja v vili in da razmišlja, da bi celotno izkušnjo opisala tudi v knjigi.

V začetku intervjuja je Andreja najprej priznala, da je Exatlon res težka preizkušnja, v kateri pa se je ogromno naučila predvsem o sebi. "V bistvu sem si potrdila, da lahko dosežem vse. Ugotovila sem, da je volja tista, ki največ šteje. Če imaš voljo, potem se vse da," je še pojasnila.

Preizkušnjo Exatlon so sicer marsikateremu tekmovalcu nekoliko zagrenili insekti in žuželke, a Andreja je razkrila, da je imela sama na tem področju veliko sreče. Obenem je ena redkih, ki se je v baraki počutila bolje kot v vili, saj je bila raje v stiku z naravo, obenem pa so se med bivanjem v njej izjemno povezali z ekipo.

Nato je Andreja razkrila, da je poligon Apokalipsa njen najljubši in da je na njem ostala neporažena do samega konca. Tudi po vrnitvi domov pa exatlonovka spremlja tekmovalce in navija zanje. "Sicer je to zdaj drugače, ampak še vedno jim tudi med gledanjem televizije nekaj govorim in jih spodbujam, kakor sem jih tam. Z glavo in srcem sem še vedno pri njih," je priznala.

Andreja pa je voditeljema nato zaupala, da razmišlja tudi o tem, da bi neprecenljivo izkušnjo, ki jo je doživela, ubesedila v knjigi: "Veliko razmišljam v tej smeri, spodbudili pa so me tudi člani rdeče ekipe. Mislim, da je zdaj pravi čas, da te svoje boje spravim na papir."

Suzano Kozel je nato zanimalo, s katerim članom ekipe se je najbolj povezala. "S celo ekipo smo bili sicer enotni in enakopravni, ampak Marko je bil moja največja opora, saj ko sem mu zaupala kakšno skrivnost, to ni vplivalo na njegovo razpoloženje. V tem se je pokazala tudi razlika v letih," je odgovorila.

V zaključnem delu je Andreja spregovorila še o tem, kako se je v Exatlonu spopadala z izzivi, ki jih prinaša njena bolezen, zaradi katere velja tudi za moralno zmagovalko šova. Celoten pogovor z nekdanjo exatlonovko Andrejo Košir pa si lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

