Planet TV praznuje deset let #video

Ta teden je na naši televiziji posebno praznično vzdušje. V teh dneh obeležujemo deset let obstoja naše televizije. Spomine smo obujali tudi v jutranji oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu.

V teh desetih letih smo za vas ustvarili več kot 5.900 ur programa lastne produkcije. Serij, oddaj, šovov, v katerih smo kuhali, plesali, se smejali in jokali, se zaljubili in borili do zadnjega atoma moči je bilo veliko. V vseh teh letih smo predvajali 150 novih serij in okoli 900 filmskih premier. Prvi smo ugotovili, da resničnostne šove ne le zelo radi gledamo, ampak tudi komentiramo. Prehiteli smo trend fake newsa in predstavili Ta teden z Godlerjem, z oddajo Raketa na Planetu pa smo poleteli v vesolje zabave in pristali na zabavi Pri Črnem Petru, ves čas smo bili WOW in zdaj se vsako jutro dobimo še na izstrelišču, z jutranjo oddajo Jutro na Planetu.

Voščili so nam tudi nekateri znani Slovenci. Kaj lepega so nam želeli sporočiti ob tem jubileju, si lahko ogledate v zgornjem videu. Ob deseti obletnici naše televizije pa je generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev v sinočnji informativni oddaji Planet 18 razkril tudi ekskluzivno novico. Med 20. novembrom in 18. decembrom bo v Katarju svetovno prvenstvo v nogometu, izbrane tekme pa si bodo lahko nogometni navdušenci ogledali tudi na Planetu. "Ekskluzivno bomo predvajali osem tekem, skupaj z nacionalno televizijo pa še polfinale in finale svetovnega prvenstva," je povedal generalni direktor Planet TV Pavel Stantchev.

Zanimive nogometne zgodbe s svetovnega nogometnega prvenstva bomo razkrivali tudi v naših jutranjih oddajah Jutra na Planetu. Bodite z nami od ponedeljka do sobote ob 8. uri na Planetu.

