Nepozabnega doživetja so bili po zmagi deležni člani Triglava #video

Nagrada za zadnjo tekmo za motivacijo je bila nekaj zares posebnega. Nekaj, o čemer so nekateri tekmovalci že dolgo sanjarili. Zmagovalci so dan preživeli na plaži, pri tem pa jih je čakalo še posebno doživetje – plavali so z delfini in morskimi psi.

Tokratni zaključek s sestavljanjem in zbijanjem kock je bil precej odločilen. To se je pokazalo že v prvem dvoboju, ko sta tekmovalca skoraj istočasno pritekla v finale, a so si Triglavani z boljšim ciljanjem priborili prvo točko.

A člani Jadrana so se hitro zbrali, v boj proti Lini so poslali Karolino, ki je z natančnejšo roko modrim priborila izenačenje. Kar je sledilo, bi lahko imenovali plaz. Plaz zmag rdečih, ki so popolnoma nadvladali nasprotnike in si prislužili kar pet točk zapored.

Ambro je bil tisti, ki je z zmago proti Maretu modrim vrnil upanje, da se v nadaljevanju z rezultatom morda vendarle znova približajo rdečim. A upanje ni trajalo dolgo. Triglavani so takoj zatem dosegli še dve zmagi in pri rezultatu 8:2 se je razplet zdel že odločen.

Čast ekipe Jadran je s svojo drugo točko reševala Karolina in razliko zmanjšala na 8:3. Ampak Triglavani niso popuščali. Tim in Mare sta dosegla še zadnji točki zanje, Tim pa s tem tudi svoj hattrick za rojstni dan.

Rdeči so tekmo zmagali s prepričljivih 10:3. Predzadnji teden Exatlona se tako za ekipo Jadran ni začel najbolje. Izgubili so vilo, pa tudi zadnjo tekmo za motivacijo. Delfini in morski psi so se tako družili z njihovimi nasprotniki, člani Triglava. Kako je bilo to videti, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

