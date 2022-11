Karolina je s solzami v očeh sprejela najtežjo odločitev doslej #video

Zadnja tekma za obstoj v drugi sezoni Exatlona Slovenija je bila za obe ekipi zelo pomembna. Jadran je prvo izgubil, zato sta se Keti in Ambro že znašla v izločitvenem dvoboju, Triglavanov pa je bilo le še pet, zato so si težko privoščili izgubo še kakšnega člana.

Tekmovalce je za zadnjo tekmo ekip pričakal poligon Apokalipsa. Tekma se je začela s točko rdečih, nadaljevala z dvema za modre in nato še z eno za rdečo ekipo. Izenačenje je že napovedovalo, da bomo znova gledali eno tistih napetih tekem, kjer šteje vsak nastop.

Potem pa je sledil nenaden udar z modre strani. Tri točke zapored so si priborili Jadranci, s tem pa tudi lepo prednost 5:2. Rdeči so se zbrali in nasprotnikom takoj vrnili z dvema zmagama. A kaj, ko so takoj zatem dvakrat slavili tudi na modri strani. Bilo je 7:4 za Jadran.

Naslednja dvoboja sta se razpletla s po eno točko za vsako od ekip, delni rezultat je znašal 8:5. Kar je sledilo, je presenetilo vse, najbolj pa seveda člane Jadrana. Triglavani so tekli in natikali obročke kot začarani. Dosegli so pet zaporednih zmag in na koncu slavili z 10:8.

Po tri zmage sta tokrat dosegla Lina pri Triglavu in Ambro pri Jadranu. Lina je tistega večera za nameček prva dosegla sto nastopov in za to prejela zlato empanado. Zapestnici za najboljši čas na poligonu pa sta si tokrat nadela Lina in Teo.

Za zadnji dve vstopnici v finalni teden se bosta v izločitvenih dvobojih spopadla modra para. Karolina je bila tista, ki je morala, kot statistično najmočnejša, izbrati nasprotnika Keti in Ambru. Na presenečenje vseh sta bila tokratna izbranca Rozi in Marko. Karolina je svojo odločitev povedala s solznimi očmi in z velikim cmokom v grlu, čeprav naj bi Rozi in Marko sama izrazila željo, da nastopita v izločitvenem dvoboju. Več v zgornjem videu.

