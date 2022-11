Znana sta prva dva, ki bosta trepetala za preboj v finalni teden #video

Tekmovalci Triglava in Jadrana so se pomerili na prvi tekmi za obstoj v predzadnjem tednu Exatlona. Še tretjič v tem tednu so slavili člani rdeče ekipe in statistično najslabša tekmovalca iz modre ekipe sta že uvrščena v izločitvene boje, kjer se bosta poskusila izogniti izpadu iz šova tik pred finalnim tednom.

Voditelj Jure Košir je pred tokratno tekmo je oznanil, da tekmovalce čakata le še dve tekmi za obstoj letošnjega Exatlona. Poleg tega so tekmovalci izvedeli, da si bodo tudi tokrat s hitrim nastopom lahko priborili zapestnici.

Tekmo so bolj vihravo začeli člani Triglava. Osvojili so prvi točki in povedli z 2:0. Modrim zadnje čase ni šlo prav dobro. A Tobogan je poligon, na katerem so doslej z zmagami kraljevali prav oni. Zato tudi njihove prve točke nismo čakali prav dolgo.

Ampak peterica Triglavanov je dajala od sebe še zadnje atome, da ne bi izgubili še dveh članov. Naslednji dve zmagi so slavili oni in vodstvo zvišali na 4:1. Točke naslednjih štirih dvobojev so šle zdaj k enim, zdaj k drugim, vse do rezultata 6:3.

Pri Jadranu so nato končno uspeli z dvema zaporednima točkama in se rdečim nasprotnikom s 6:4 približali na samo dve točki. Ampak Triglavani tokrat niso popuščali niti za milimeter. Štiri zmage, druga za drugo so šle k njim in tekma se je razpletla z rezultatom 10:5 zanje.

V izločitvene dvoboje tako kot prva odhajata dva člana Jadrana. Statistično najslabša sta bila ta teden Ambro pri fantih in Keti pri dekletih. Kaj so po porazu o izločitvenih dvobojih povedali v modrem taboru, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Zapestnici najhitrejših sta si tokrat priborila Karolina in Tim. Še več, pri obeh je to pomenilo peto zapestnico in s tem medaljo! Karolina ima tako tri, Tim pa že štiri medalje.

