Takšna pravila bodo veljala v finalnem tednu Exatlona #video

Pet finalistk in pet finalistov Exatlona se bo v tem tednu pomerilo med sabo in že v petek bo jasno, kdo sta naslednja tekmovalca, ki bosta po Marjanci Polutnik in Franku Bajcu stopila na najvišjo stopničko te najtežje televizijske preizkušnje. Že nocoj tekmovalce čaka tekma za drese. In kakšna so pravila?

Iz rdeče ekipe Triglav so se v finalni teden uvrstili Lina Majcen, Klara Japelj, Teo Čeh, Tim Nuč in Marko Špiler, izmed modrih pa Karolina Siročič, Laura Rozman, Neža Simčič, Luka Burja in Tadej Ambrožič. Že nocoj po tekmi za drese, ki bo potekala na poligonu Zapuščeno mesto, se bosta morala en tekmovalec in ena tekmovalka posloviti od tekmovanja za 50 tisoč evrov.

"Šlo bo takole, vsak se bo pomeril z vsakim. Vsaka zmaga šteje eno točko. Prva tekmovalka in prvi tekmovalec, ki bo dosegel tri zmage, bo rešen oziroma varen pred nocojšnjo izločitvijo. Ostanejo še štirje, ki bodo igrali naprej, vse dokler ne bomo dobili najslabša pri moških in najslabši pri dekletih. Ta dva para se bosta pomerila v izločitvenem dvoboju. Tam veljajo tudi medalje. Na koncu bosta morala najslabša zapustiti Exatlon," je tekmovalcem razložil voditelj Jure Košir.

Kdo sta tekmovalca, ki bosta morala že prvi dan finalnega tedna zapustiti Exatlon, bomo izvedeli v nocojšnji oddaji.

Tekmovalci so vstopili v finalni teden Exatlona! V petek bomo že dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.