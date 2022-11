Jan Klobasa: V Exatlonu sem se najbolj zatreskal v ...

Na Planetu lahko vsak petek po Exatlonu spremljate komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj, Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc komentirajo vse, kar se zgodi v oddaji Exatlon. Tokrat se jim je v studiu pridružil tudi izpadli tekmovalec Jan Klobasa, ki je z voditelji spregovoril o sprejemu, ki so mu ga pripravili, o pomenu iskrenosti in v koga se je zatreskal v šovu.

Janu Klobasi so v domačem kraju pripravili prav poseben sprejem, na katerem se je zbrala njegova družina skupaj s prijatelji, klubskimi sotekmovalci in oboževalci. "Jaz sem bil res presenečen. Skoraj me je kap zadela," je priznal nekdanji exatlonovec. Chorchyp in Jasna sta ob tem izpostavila, da to kaže na to, kako zelo se je priljubil ljudem, obenem pa je Jasno zanimalo, kaj bi rad vzbudil pri svojih najmlajših oboževalcih.

"Rad bi, da bi bili v življenju iskreni in direktni. Nekatere ljudi to boli, ampak to je vrlina," je odgovoril Jan. Chorchyp se je s tem deloma strinjal, obenem pa poudaril, da mora človek svojo iskrenost pokazati tudi na pravi način, kjer pa se je po njegovem mnenju Janu Klobasi malce zataknilo. "Sploh na takem tekmovanju, kjer je udeležena skupina, moraš najprej spoznati, iz kakšnega testa so ljudje, da znaš z vsakim komunicirati," je še pojasnil.

Jasno je nato zanimalo, ali se Jan sam pri sebi strinja s tem, da ima na tem področju še nekaj rezerve. Nekdanji exatlonovec je pritrdil in pojasnil, zakaj je do nekaterih sotekmovalcev nastopil bolj ostro, poudaril pa, da bi si tudi sam želel takšnega pristopa od drugih. "To je zato, ker si tak človek, a vsak človek ne odobrava takšnega pristopa. Vsekakor pa je iskrenost dobra lastnost," je še dejal Chorchyp.

Voditeljica je nato izpostavila, da je Jan očitno res strasten človek, tako v jezi kot v pohvali. Ob tem je izkoristila priložnost in Jana Klobaso povprašala še o tem, s kom je v Exatlonu imel najbolj vroče razmerje. "Jaz sem se najbolj zatreskal v svojo klimo," je odvrnil.

Komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure si lahko na Planetu še zadnjič ogledate ta petek ob 21.45! Pred tem pa ne zamudite še finalne epizode najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se bo začela ob 19.45!

