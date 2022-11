Kaj se je zgodilo s pari, ki so po koncu šova ostali skupaj?

Deonna in Greg

Pri Deonni in Gregu smo bili v eksperimentu lahko priča počasnemu napredku v njunem razmerju, za kar je bila kriva predvsem nevestina zadržanost. Greg je premleval možnosti, kako naj podre zidove, za katerimi se je skrivala njegova žena. Po koncu eksperimenta mu je to očitno uspelo.

Skupaj sta namreč še danes, pred letom in pol pa sta dobila tudi sina, ki sta ga poimenovala Declan. Čeprav jima je starševstvo prineslo obilico novih nalog in zadolžitev, zakonca vseeno uspešno vodita tudi svoj kanal na YouTubu, ki sta ga poimenovala The Okoties. Na njem večinoma objavljata različne posnetke njunega vsakdana.

Zaradi takšnega uspešnega razmerja veljata v Ameriki tudi za dokaz, da je pravo ljubezen zares mogoče spoznati tudi v šovu Poroka na prvi pogled.

Elizabeth in Jamie

Pri Elizabeth in Jamieju smo bili med eksperimentom lahko priča precej drugačnemu poteku ljubezenske zgodbe. Eno sekundo sta bila v devetih nebesih, drugo pa v peklu. Marsikateri gledalec je bil zelo presenečen, da sta se na koncu vseeno odločila ostati poročena.

A več kot očitno jima je prehod v resnično življenje dobro godil. Zakonca sta namreč še danes srečno zaljubljena, razkrila sta, da sta se najbolj zbližala prav v času epidemije covid-19.

"Ko se je približevalo drugo obdobje zaprtja javnega življenja, sva se odločila, da si kupiva še večjo hišo. To se mi zdi sicer čudno reči, ampak mislim, da sva se prav na račun te izolacije tako zbližala in postala ekipa," je razkril Jamie v enem izmed intervjujev. Marca bosta praznovala že tretjo obletnico, priznala pa sta, da počasi razmišljata tudi o otrocih.

Poroka na prvi pogled: ZDA se nadaljuje!

